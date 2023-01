Vincita record e bottino ultra milionario: “Mai successo nel nostro paese”

Mai una cifra del genere nel paese, mai una somma di denaro tanto alta a ricordare una vincita al gioco. Record assoluto.

Un vero e proprio primato, di quelli difficili da dimenticare, si direbbe, anzi impossibile. Una situazione che non tutti avrebbero immaginato. Un fulmine a ciel sereno, certo, ma di quelli positivi, di quelli che portano dietro di se oltre alla scarica anche quella consapevolezza che da quel momento in poi tutto sarà diverso. Non c’è riflessione che tenga. Oggi, in un simile contesto, portare a casa tanti soldi vuol dire aver indovinato tutto, ovviamente il tutto caratterizzato da una smisurata fortuna.

Niente di cui meravigliarsi, almeno cosi sembrerebbe se badassimo soltanto al sodo, soltanto alla logica che di fatto rende possibile ogni cosa. La verità è un’altra, certe tematiche, certe notizie sono di quelle che per forza di cose coinvolgono, portano via ogni immediata certezza se si considera la stessa follia del contenuto. Certe notizie offrono la possibilità di sognare a occhi aperti, perchè forse solo in quel modo si può uscire dal momento drammatico che si vive.

Il concetto può apparire non del tutto lineare, ma è chiaro che in un paese devastato dalla crisi in cui le difficoltà concrete hanno di fatto investito tutti, in un modo o nell’altro, la possibilità di entrare in possesso di una somma di denaro altissima è una prospettiva che può piacere a tutti. Proprio in questo senso va considerata la spinta che negli ultimi tempi ha avvicinato lo stesso cittadino al gioco. In alcuni casi, certo, avvicinato ancora di più.

Il cittadino si avvicina al gioco perchè è consapevole che non esiste altra dinamica in grado di cambiare la propria vita nel giro di pochissimo tempo. Partendo da questi presupposti viene quindi del tutto naturale provare a tentare la sorte partecipando al processo che riguarda la quasi totalità dei cittadini. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, da li è difficile scappare, sono loro i giochi per cosi dire maestri nel nostro paese, ormai da un bel po’ di anni.

Se nei primi due casi abbiamo di fronte la più classica delle lotterie, con scelta dei numeri, in Italia poi si parla di una vera e propria arte. Sogni, situazioni reali, fatti di cronaca, anniversari. La scelta della combinazione vincente da giocare e la relativa scommessa. Il tutto condito da una dose di speranza chiaramente imprescindibile. Per quel che riguarda, poi, il Gratta e vinci il discorso è completamente diverso. Parliamo di tutt’altra logica.

Non più la scelta dei numeri con l’attesa dell’estrazione ma la possibilità di rendere tutto, per l’appunto, istantaneo. Pochi secondi tra quando si acquista il biglietto da grattare a quando si conosce il risultato finale. Pochi secondi per scoprire se la propria vita può o meno cambiare, cosi, di colpo. Il gioco del momento, dell’istinto, da mettere in atto in qualsiasi fase della giornata. Al bar, in edicola, magari mentre si è in viaggio, ovunque insomma.

Altre dinamiche, però, in linea di massima avvicinano gli stressi giocatori al Superenalotto. Il jackpo, in modo assoluto, nel caso proprio del gioco con la sestina vincente determina ogni cosa ogni gusto, ogni fascinazione. Il jackpot viaggia ormai a cifre spropositate, 345 milioni di euro, quando il vecchio record, ancora in carica, si potrebbe dire, almeno teoricamente è di 209 milioni di euro. Una bella differenza, no? La vincita di Lodi del 2019, con i suoi 209 milioni di euro, per l’appunto, sembra essere davvero un ricordo più che sbiadito.

Vincita record e bottino ultra milionario: mai bottino più alto in questo specifico paese

Mai una cifra tanto alta per quello Stato in particolare. La notizia della vincita da sogno arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Il premo finale, alla lotteria Mega Millions è di quelli che si fa davvero fatica a immaginare. Quasi 2 miliardi di dollari, per la precisione 1,35 miliardi di dollari, grazie a un biglietto acquistato nello Stato del Maine. Un piccolo centro, Lebanov e un biglietto acquistato presso una stazione di servizio, quasi per caso.

I numeri vincenti, riferendoci all’estrazione da sogno dello scorso venerdi, sono stati di fatto i seguenti: 30, 43, 45, 46, 61 con la Mega Ball 14. “Ce l’abbiamo fatta! Biglietto vincente venduto all’Hometown Gas & Grill a Lebanon, nel Maine”. Questo il post apparso sulla pagina Facebook della stessa stazione di servizio. Nello specifico si tratta del quarto jackpot da un miliardo e passa di dollari nella storia del Mega Millions.

Per quanto riguarda, poi, lo Stato del Maine si tratta di un record assoluto. Per la prima volta un simile bottino arriva da queste parti. Secondo premio più alto di sempre dietro i 1,537 miliardi di euro vinti nello Stato della Carolina del Sud nel 2018. Numeri che mettono i brividi, cifre che appaiono difficili anche soltanto da immaginare. Il gioco è anche questo. Sogno, follia e un brividio che in un modo o nell’altro non abbandona mai.