Superenalotto: Vergine, Ariete e altri 3 segni possono provarci, Oroscopo d’oro

Gennaio carico di soldi per le persone nate sotto questi cinque segni zodiacali e stasera c’è pure l’estrazione del Superenalotto. Chi festeggerà una vincita?

Buone notizie in arrivo per le persone nate sotto questi cinque segni zodiacali che saranno baciati dalla dea bendata nel corso della settimana del 16 gennaio 2023. Ma chi potrà festeggiare una vincita? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai da qualche giorno a questa parte abbiamo salutato il 2022 per dare il benvenuto al 2023. Un nuovo anno che, si spera, porti con sé delle notizie positive, soprattutto considerando che giungiamo da un periodo particolarmente complicato. A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, infatti, sono tanti i fattori che hanno un impatto negativo sulle nostre vite in generale e tasche in particolare.

Sempre più persone, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, magari al Superenalotto, con la speranza di riuscire a portare a casa una cifra da urlo.

Oroscopo e Superenalotto, gennaio carico di soldi per questi cinque segni zodiacali: ecco di quali si tratta

Come già detto, giungono buone notizie per le persone nate sotto questi cinque segni zodiacali che saranno baciate dalla dea bendata nel corso della settimana del 16 gennaio 2023. In particolare si prospetta una pioggia di soldi in arrivo. Ma di chi si tratta? Ebbene, entrando nei dettagli si tratta dei seguenti segni zodiacali:

Ariete . Una settimana particolarmente positiva per le persone nate sotto questo segno zodiacale. L’Ariete, infatti, sarà baciato dalla dea fortuna nel corso dei prossimi giorni, che potranno finalmente raggiungere alcuni loro obiettivi e registrare ottimi risultati dal punto di visto sia lavorativo che sentimentale.

. Una settimana particolarmente positiva per le persone nate sotto questo segno zodiacale. L’Ariete, infatti, sarà baciato dalla dea fortuna nel corso dei prossimi giorni, che potranno finalmente raggiungere alcuni loro obiettivi e registrare ottimi risultati dal punto di visto sia lavorativo che sentimentale. Gemelli . Segno baciato sia da Marte che da Giove, questa settimana sarà particolarmente positivo per le persone nate sotto il segno zodiacale dei Gemelli che potranno ad esempio beneficiare di una promozione sul posto di lavoro.

. Segno baciato sia da Marte che da Giove, questa settimana sarà particolarmente positivo per le persone nate sotto il segno zodiacale dei Gemelli che potranno ad esempio beneficiare di una promozione sul posto di lavoro. Leone . Dopo un 2022 non particolarmente positivo, i prossimi giorni le persone nate sotto il segno zodiacale del Leone torneranno a sorridere grazie all’influsso positivo di Marte. Finalmente raccoglieranno i frutti di un progetto lavorativo su cui lavorano da tempo, soprattutto dal punto di vista dei guadagni.

. Dopo un 2022 non particolarmente positivo, i prossimi giorni le persone nate sotto il segno zodiacale del Leone torneranno a sorridere grazie all’influsso positivo di Marte. Finalmente raccoglieranno i frutti di un progetto lavorativo su cui lavorano da tempo, soprattutto dal punto di vista dei guadagni. Vergine. Un 2023 con il botto per le persone nate sotto il segno zodiacale della Vergine, soprattutto in ambito lavorativo. Da non escludere l’arrivo di una proposta di lavoro in grado di cambiare per sempre la propria vita, con un aumento di stipendio non indifferente.

Scorpione. Periodo particolarmente positivo anche per le persone nate sotto il segno dello Scorpione, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Si prospetta una crescita dal punto di vista economico, magari grazie ad una bella vincita al Superenalotto.

Ariete, Gemelli, Leone, Vergine e Scorpione, quindi, sono i cinque segni zodiacali baciati dalla fortuna nel corso della settimana del 16 gennaio 2023. Ovviamente, come ben noto, l’Oroscopo non è una scienza esatta.

Per questo motivo non è possibile dare per scontato che le persone nate sotto i segni zodiacali poc’anzi citati porteranno effettivamente a casa una vincita da capogiro grazie al Superenalotto. Si consiglia pertanto, di non esagerare. In questo modo è possibile evitare di incorrere in spiacevoli situazioni in caso di mancata vincita.