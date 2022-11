Monete in Lire, valgono 2.000 euro e sono in circolazione: se le trovi passi un Natale da sogno

Ci sono monete che letteralmente, nell’immediato, possono cambiare la vita delle persone che le posseggono. Storie uniche.

Come fa una moneta, di colpo a cambiare la vita di colui o colei che la possiede? Come è possibile. La verità è che tutto ciò appartiene alla naturale evoluzione di determinate dinamiche. Per anni, i collezionisti si sono interrogati sul perchè di determinate valutazioni e reazioni da parte di un mercato che appare sempre più complesso e schiacciato, paradossalmente su condizioni e situazioni sempre meno universali e di conseguenza sempre più variabili. Il tutto in un certo senso può addirittura apparire folle.

La verità, se cosi possiamo definire la necessità di comprendere tali dinamiche, tali condizioni sta nel mezzo. La verità insomma consente a una moneta di valere tanto, anche in modo del tutto inspiegabile e consente, anche, a un mercato specifico di fare ciò che vuole con quella determinata moneta. Gli appassionati, i collezionisti conoscono più che bene certe dinamiche e nonostante tutto sono ben lieti di ritrovarsi, di colpo a gestire i frutti di quel particolare percorso. Il cammino di un esemplare divenuto di successo.

Il mercato di collezionisti, nel corso degli anni si è letteralmente ingigantito insieme al suo già vasto contesto generale. Ci ritroviamo di fronte, oggi, a una vera e propria rivoluzione, una situazione che mai e poi mai, con molta probabilità, milioni e milioni di appassionati avrebbero mai immaginato di vivere. La realtà è questa. La rivoluzione nasce dal web, tutto si modifica in quel caso, tutto diventa altro dal momento in cui il web fa il suo esordio, la sua comparsa in questo particolare universo.

Un universo che vive certo di leggi proprie, che certamente appare indipendente, e di fatto lo è da tutti gli altri contesti presenti sullo stesso web, qualcosa che oggi, grazie alla rete riesce ad attirare ogni anno milioni e milioni di nuovi utenti. Al giorno d’oggi, con un semplice click è possibile accedere a milioni di pagine dedicate al mondo del collezionismo, è possibile sapere tutto di uno specifico esemplare, conoscerne pregi, difetti, la storia, la propria collocazione in qualche modo nei fatti e nei percorsi sociali di quel determinato paese.

Il valore di quello specifico esemplare. Per gli utenti, poi, per gli appassionati, insomma, la possibilità d’interagire con persone che in qualche condividono il proprio stesso percorso. Scambiare pareri, riflessioni, confrontarsi insomma. Inoltre avere la possibilità di scambiare gli stessi esemplari, acquistare e vendere in tutta sicurezza. In più la possibilità di partecipare ad aste online o in presenza, spesso organizzate dalle stesse piattaforme web. Un universo, insomma, in continua espansione.

Monete, questa 100 lire vi cambierà la vita: il pezzo da 100 lire che può valere più di 2000 euro

Nel caso specifico della moneta di cui andremo a parlare si fa riferimento a un vero e proprio pezzo della storia del nostro paese, l’esemplare da 100 lire. Tra le più celebri, in assoluto, guardando a quelle che nel corso degli anni ne sono state le serie troviamo di certo quella definita Minerva. Coniata dal 1954 fino al 1989, questa moneta ha letteralmente rappresentato una vera e propria icona nella nostra Italia. Su uno dei lati della moneta una testa coronata di alloro, la scritta “Repubblica Italiana”. Sull’altro il ritratto della dea Minerva che impugna una lancia.

Uno degli esemplari più rari in assoluto, quello che può sfiorare, in condizioni perfette di conservazione i 3000 euro è la versione di prova del 1954. Un pezzo assolutamente unico che ancora oggi fa del tutto impazzire i collezionisti di ogni parte del mondo. Pezzo unico che rappresenta la nostra Italia, il percorso storico del nostro paese. Il passato che oggi si incrocia attraverso questo raro esemplare con il presente. Una vera e propria chicca per collezionisti insomma, qualcosa di assolutamente eccezionale.