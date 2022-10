Gratta e Vinci, scoperto perché non si vince mai: attenti al graffio

Non è solo una normale questione di probabilità. Se non riusciamo a trovare gratta e vinci preziosi è anche perché non ce li lasciano trovare.

Non è solo questione di probabilità. Se non riusciamo mai o quasi mai a trovare un Gratta e Vinci da quote sopra la media è perché qualcuno fa in modo che non finiscano tra le nostre mani. Raccontiamo quotidianamente da questa pagina di vincite clamorose, segno che non tutti si comportano in modo anomalo, ma la stragrande maggioranza dei giocatori non hanno mai visto somme che superassero i 100 euro.

Per quanto riguarda le probabilità di grosse vincite, ci sono i siti ufficiali che le spiegano bene, come dire: io ti dico che hai circa lo 0% di possibilità di vincere un milione, poi se vuoi giocare lo stesso è una scelta tua.

E fin qui tutto bene, il libero arbitrio è ancora un valore inestimabile e ognuno può ‘buttare’ via i soldi come gli pare. Ma dal momento che il gioco è anche patologico e ha rovinato milioni di famiglie, è bene sapere che ci sono persone disoneste che il Gratta e Vinci fortunato non te lo fanno proprio trovare: fosse anche una piccola somma da 10 euro. E come fanno? Semplice e illegale.

Gratta e Vinci, ecco perché non troviamo mai quelli preziosi: la truffa del codice

Mentre la possibilità di trovare un biglietto milionario è poco superiore allo zero, quella di recuperare i soldi spesi per un Gratta e Vinci, varia tra il 18 e il 36%. E già questo dovrebbe farci desistere sull’investimento a perdere. Poi ci si mettono anche i rivenditori e gli stessi dipendenti che stampano i biglietti.