Giulia Salemi, quanto guadagna l’influencer, volto noto del GF Vip? Cifre da capogiro

Influencer e volto noto del Grande Fratello Vip, quanto guadagna Giulia Salemi? Si tratta di cifre da capogiro.

Tra le influencer e showgirl più seguite del piccolo schermo nostrano, sono in molti a chiedersi quanto guadagni Giulia Salemi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Ormai da qualche settimana a questa parta ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip con al timone, anche quest’anno, Alfonso Signorini. Al suo fianco le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma non solo, c’è anche Giulia Salemi che ricopre il ruolo di esperta dei social.

Proprio la Salemi è nota per aver partecipato, a sua volta, a due precedenti edizioni del Grande Fratello Vip. Particolarmente seguita anche sui social, dove vanta tantissimi follower, non stupisce che siano in molti a chiedersi quanto guadagni Giulia Salemi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Giulia Salemi, quanto guadagna l’influencer, volto noto del GF Vip? Le informazioni disponibili

Classe 1993, Giulia Salemi si è fatta conoscere e apprezzare dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi, come ad esempio Pechino Express e il Grande Fratello Vip. Tra le influencer più famose e apprezzate, non stupisce che siano in molti a chiedersi quanto guadagni.

Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in merito. In base a quanto riportato dal sito lavonahart.blogspot.com, comunque, sembra che Giulia Salemi porti a casa circa 5 mila euro a settimana solo grazie ad Instagram, ovvero circa 20 mila euro al mese.

Cifre da capogiro, a cui vanno ad aggiungersi gli altri compensi derivanti dalla partecipazione ai vari programmi televisivi. A tal proposito, ad esempio, interesserà sapere che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che nel corso delle passate edizioni del Grande Fratello Vip, i compensi per i concorrenti oscillassero da 5 mila euro a 15 mila euro a settimana.

È possibile pertanto ipotizzare che anche Giulia Salemi abbia percepito delle cifre del genere. Come già detto, comunque, ma è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni e al patrimonio dell’influencer.