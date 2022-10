L’sms della discordia, arriva dalla banca: se lo leggete forse è troppo tardi

Tempi duri per i cittadini, le problematiche derivanti dalla crisi ormai galoppante non sono purtroppo l’unico campanello d’allarme di una fase storica assolutamente condita da rischi conclamati. Ci si mette anche il web, nelle sue peggiori vesti. Dinamiche apparentemente innocue che possono trasformarsi in ben altro. Meglio stare lontani da determinati rischi.

Il web, sempre più minaccioso per i cittadini italiani. Il rischio concreto può arrivare da qualsiasi spiraglio di apparente quotidianità. Conosciamo benissimo, stando a quanto raccontato dalle cronache quali possono essere, oggi, i rischi più diffusi per i cittadini italiani. In questa fase di profonda crisi, poi, il tutto appare leggermente amplificato. Situazioni estremamente al limite che possono portare le potenziali vittime letteralmente alla rovina.

Momento storico molto delicato quello che viviamo. Molti aspetti del quotidiano sono letteralmente sporcati, in qualche modo dall’incalzare beffardo della crisi. Beni alimentari ormai impossibili da acquistare come prima, bollette raddoppiate, servizi ormai inaccessibili. In questa fase, insomma, per i cittadini non sembra esserci pace. L’ultimo allarme arriva, cosi come anticipato dal web. In quel particolare contesto, ormai, la truffa è letteralmente all’ordine del giorno.

Quello che sorprende però, di volta in volta è la capacità dei malintenzionati di reinventarsi con sempre nuove formule e nuove modalità di raggiro. L’utente crede d’essere al sicuro, di non essere incappato nella solita dinamica truffaldina, invece proprio quanto sta pensando ciò, è in realtà immerso fino al collo in qualcosa che non ha ben compreso fin dall’inizio. Le cronache da questo punto di vista sono assolutamente disarmanti. Sempre più vittime on line.

Il tutto si svolge in pochissimo tempo, cosi come testimoniano gli stessi fatti spesso raccontati dai giornali o dalle testate web. Ci si trova, in pratica, senza nemmeno aver avuto l’opportunità di capire, forse bene, la dinamica delle cose, all’interno di qualcosa dalla quale difficilmente si verrà fuori senza aver subito qualche genere di danno. Il web è cosi. Gli esempi si sprecano. I rischi sono più che mai accentuati, spesso, dalla stessa ingenuità degli utenti.

L’sms della discordia, arriva dalla banca: la truffa che sta spaventando milioni di italiani

Nel caso specifico, parlando di quella che è di fatto l’ultima dinamica truffaldina conosciuta, cosi come raccontato dall’associazione Codici, viene fuori uno scenario assolutamente particolare. Un contesto in cui si immagina di agire nella piena trasparenza, addirittura in procinto di fare i propri interessi, quando invece sta accadendo in realtà tutt’altro. Un sms che all’improvviso informa l’utente di un accesso anomalo alla propria app bancaria, addirittura non dall’Italia.

Il testo della comunicazione invita ad accedere nuovamente al proprio Home Banking per scongiurare il rischio truffa. Proprio in quel momento, inserendo user e password in realtà si starà servendo ai truffatori in questione, il proprio saldo bancario o postale su un piatto d’argento. A quel punto, cosi come in genere si dice, la frittata sarà fatta. I malintenzionati inizieranno a far partire una serie di bonifici dal vostro contro verso vari luoghi fino ad arrivare all’azzeramento di quest’ultimo.

Una esperienza assolutamente da evitare che può portare alla rovina milioni e milioni di cittadini. A questo punto il consiglio che arriva dagli esperti del settore è quello di ignorare del tutto determinate comunicazioni. Fare in modo che non siano queste a farvi sussultare, anzi. Questo genere di approcci dovrebbero dare coscienza ai cittadini dei rischi che si possono correre all’improvviso, in qualsiasi momento. I truffatori sono sempre in agguato, con modalità di approccio sempre più subdole ed inaspettate. Il tutto, cosi come anticipato, si svolge in pochissimo tempo. Il rischio è concreto. Stare alla larga dai rischi conclamati e da ciò che all’improvviso sembra possa portarci un inaspettato vantaggio.