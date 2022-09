Da LIDL super offerta per un elettrodomestico che tutti dovremmo avere in casa

LIDL continua a cavalcare l’onda del successo con una super offerta imperdibile. Un elettrodomestico a soli 8 euro, curiosi di saperne di più?

Lunghe code da LIDL per una proposta imperdibile. Continua l’estate delle super offerte del discount più apprezzato dagli italiani.

Prodotti alimentari, abbigliamento, elettrodomestici, articoli per la casa, articoli sportivi, LIDL attira i clienti con numerose proposte di qualità a prezzi convenienti. In più, periodicamente attiva delle super offerte che fanno inevitabilmente formare le code alle casse. Tutti vogliono i prodotti della nota catena tedesca in offerta e sono disposti a lanciarsi in un folle acquisto per non rimanere a mani vuote. Da qualche giorno una nuova proposta imperversa sui social e sul volantino LIDL per catturare l’attenzione dei clienti. Scopriamo di cosa si tratta.

La nuova super offerta LIDL a portata di mano

Dal 29 agosto al 4 settembre rimarrà in offerta un elettrodomestico che non può mancare nelle case degli italiani. Parliamo dello spremiagrumi elettrico in offerta a 7,99 euro da LIDL. Il marchio è Silvecrest e la promozione rimarrà attiva salvo esaurimento anticipato delle scorte. Considerando che i prodotti scontati della catena vanno a ruba è meglio non pensarsi troppo e recarsi il prima possibile presso il punto vendita più vicino.

L’apparecchio è dotato di cono di pressatura 2 in 1 per agrumi di varie dimensioni. Ha un filtro in acciaio per la raccolta facilitata dei semi e tutti gli accessori sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie. La capacità dello spremiagrumi è di 800 ml mentre la potenza è di 25/85 kW. Grazie al 33% di sconto il prodotto si potrà acquistare a meno di 8 euro invece di 11,99 euro. Un prezzo molto basso che permette a tutti i clienti di approfittare delle promozioni per rendere completa la propria “attrezzatura” da cucina.

Le offerte non finiscono qui

Se l’intenzione è recarsi da LIDL per comprare lo spremiagrumi Silvecrest, è consigliabile consultare il volantino delle offerte per scoprire quali altri acquisti vantaggiosi effettuare. Il volantino si può sfogliare anche online accedendo al portale lidl.it (è possibile anche scaricarlo nel formato PDF). Attualmente sono visualizzabili due volantini. Un primo ha come periodo di riferimento 29 agosto – 4 settembre mentre il secondo presenta gli sconti per la settimana dal 5 all’11 settembre 2022.

Cliccando sopra l’immagine si potranno iniziare a sfogliare le pagine per conoscere le offerte settimanali e pianificare una spesa volta al risparmio.