Superenalotto, sta succedendo adesso, in tutta Italia: attenti a bar e tabacchi

Il Superenalotto ha sancito l’ingresso della lotteria nella storia con un record montepremi da impazzire.

Nessun sei al Superenalotto dopo le ultime estrazioni. L’attesa cresce e nel frattempo un nuovo record per quel che riguarda l’entità del jackpot ha preso forma in merito a quello che è oggi senza alcun dubbio il gioco più amato dagli italiani. Le cifre dicono 253.200.000 milioni di euro. Stracciato quindi il record di vincita nel nostro paese risalente al 2019. 209 milioni vinti a Lodi con una giocata di soli 2 euro.

L’attuale jackpot insomma ha fatto in modo che i giocatori abituali ambiscano ancora di più cosi come era immaginabile a mettere le mani su un bottino che significherebbe rivoluzionare la propria vita, offrirebbe di fatto l’opportunità di mettere in piedi, se è giusto dire cosi, una nuova esistenza, un nuovo modo di guardare al presene ed al futuro. Parliamo di una cifra sproporzionata, incredibilmente alta.

Il numero di giocate è schizzato considerevolmente, i tabaccai, le ricevitorie abituali sono letteralmente prese d’assalto quotidianamente nel tentativo di indovinare con una giocata la sestina vincente, quella dei sogni insomma. Combinazioni di numeri presi praticamente ovunque, ricorrenze, anniversari, storie, eventi. I numeri, certo, possono essere tirati fuori da qualsiasi cosa ed è quello che probabilmente oggi accade con i milioni di tentativi del Superenalotto. In questi giorni arrivano giocate e giocatori da tutta Europa, è un vero e proprio assalto a bar e tabaccherie.

Superenalotto stellare, assalto alle tabaccherie: le vincite più alte

L’ultima vincita nel nostro paese risale al maggio del 2021. Esattamente un anno fa quindi. La località prescelta fu Montappone in provincia di Fermo. Il piccolo comune marchigiano fu destinatario, grazie alla fortunata giocata di un suo cittadino di un premio assolutamente incredibile, 156 milioni di euro. In quei giorni l’esposizione mediatica nei confronti dello stesso piccolo comune fu davvero notevole. Ad un certo punto lo stesso sindaco fece una richiesta esplicita al vincitore del ricco premio. Una casa di riposo per i cittadini anziani del comune.

La vincita record, cosi come anticipato invece passò per Lodi nel 2019, con una giocata di soli 2 euro effettuata presso la Ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi. "È stata un'emozione che non dimenticherò mai perché, a fronte di chi ha vinto, sono state e sono ancora molte le persone che continuano a mostrare il loro affetto entrando in ricevitoria, per un saluto e con la certezza che qualcuno qui è riuscito a cambiare la sua vita". Queste le dichiarazioni della titolare Marisa Caserini all'Agi all'indomani della vincita.

Superenalotto: le vincite più alte di sempre

1) 209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO)

2) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote

3) 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV)

4) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM)

5) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS)

6) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT)

7) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL)

8) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

9) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT)

10) 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 – Mestrino (PD)

Paese impazzito insomma per le sorti del gioco che cosi come anticipato è di certo al momento il più amato dagli italiani. I soldi in ballo sono tanti, forse addirittura troppi. I giocatori seguono l’istinto e giocano numeri su numeri. Alla fine il fortunato vincitore potrebbe presto prendere tutto e dare inizio ad una nuova vita, una nuova fase. Al momento è tutto in mano a lei, come sempre, la dea bendata.