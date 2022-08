Superenalotto, se abiti in queste Regioni ti conviene provarci: il perché è sorprendente

Il Superenalotto ha ormai richiamato su di se da mesi l’attenzione dell’Italia intera. I giocatori sono ormai impazienti.

Tanti, troppi mesi dall’ultima estrazione vincente del Superenalotto. Facciamo riferimento chiaramente alla sestina vincente che nel nostro paese non viene fuori, se cosi si può dire da un anno esatto. L’ultima affermazione, cosi come spesso si ricorda ha avuto luogo nel maggio del 2021 a Montappone nelle Marche. In quell’occasione al fortunato giocatore andarono ben 156 milioni di euro.

Oggi il Superenalotto ha letteralmente spinto milioni di cittadini a considerare la possibilità di poter effettivamente trionfare grazie ai sei numeri vincenti ed al jackpot messo a disposizione dalla stessa lotteria, perchè alla fine di lotteria si tratta.

Oggi ha raggiunto i 246.900.000 milioni di euro. Una grandissima soddisfazione certo per chi potrà godere di una simile vincita. Una situazione che di certo porta ad uno sconvolgimento per niente irrilevante della propria esistenza. Parliamo di cifre che la vita possono rivoluzionarla. Una di quelle cifre che in un certo senso possono quasi bastare per tre o quattro vite.

Superenalotto, attesa per il jackpot: tutti i numeri legati alle passate estrazioni

Nel solo 2021, il SuperEnalotto e le sue svariate estrazioni hanno distribuito oltre 878 milioni di vincite: 651 milioni di altre estrazioni oltre ai 156 milioni di Montappone. Affermazioni a punteggio pari a 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance. Record di periodo senza alcuna estrazione di un “6” è stato di 15 mesi, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. 25 anni di SuperEnalotto, hanno portato all’assegnazione di ben 124 Jackpot in ben 17 diverse regioni con un valore complessivo di premi assegnati pari a 4 miliardi di euro. La Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia con 10 vincite, Toscana e il Veneto con 9.

Tre le regioni che dal 1997 a oggi, non hanno mai realizzato un ‘6’: Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Roma è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, 10, per un totale di oltre 132 milioni. Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro assegnati a Napoli, con 4 Jackpot. 90 giorni di tempo per riscuotere il premio eventualmente conquistato presso gli Uffici Premi di Sisal in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Il premio sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta “tassa sulla fortuna”, 12 al 20% da marzo 2020.

La prossima estrazione insomma potrebbe dar vita a qualcosa di mai visto insomma. Vincere una cifra finora mai assegnata a nessuno. Superare i 249 milioni e farlo in un modo che nessuno prima d’ora aveva mai provato a fare ed anzi non era mai riuscito a fare. Vincere, in questo modo deve per forza avere un sapore diverso, vincere cosi tanti soldi non può essere non ricordato per sempre, vincere tanto cambia la vita, offre l’opportunità di viverne quasi un’altra. Sotto con l’estrazione insomma.