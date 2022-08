Benedetta Rossi, quanto guadagna la maga della cucina più famosa d’Italia

Nota food blogger e conduttrice del programma Fatto in casa per voi, ecco quanto guadagna Benedetta Rossi. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra le food blogger più amate e seguite, Benedetta Rossi è nota anche per essere la conduttrice del programma Fatto in casa per voi.

In grado di costruirsi una carriera ricca di soddisfazioni, non stupisce che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Benedetta Rossi: chi è, altezza, carriera

Nome: Benedetta Rossi

Altezza: 172 cm

Peso: 65 kg

Data di nascita: 13 novembre 1972

Luogo di nascita: Porto San Giorgio (Fermo)

Nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nel 1972, Benedetta Rossi è alta 172 cm, pesa circa 65 kg ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Ha da sempre nutrito una grande passione per la cucina, riuscendo a diventare nel corso degli anni la food blogger più amata e seguita del panorama italiano. Ha iniziato ad apprendere i segreti della cucina tradizionale dalla madre e dalla nonna, per aprire negli anni l’agriturismo La Vergara, anche grazie all’aiuto del suo compagno Marco Gentili.

In seguito decide di aprire un blog di cucina dove riesce in poco tempo a farsi apprezzare, grazia alla semplicità casalinga con cui spiega le ricette della tradizione. Ha anche un canale Youtube molto seguito, Fatto in casa da Benedetta, riuscendo in poco tempo ad affermarsi anche sul piccolo schermo con un programma televisivo tutto suo. Dal 2018, infatti, è al timone del programma Fatto in casa per voi, in onda su Food Network e Real Time.

Ma non solo, ha scritto numerosi libri di ricette, come ad esempio “Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di ‘Fatto in casa da Benedetta’”, uscito nel 2020. Sempre lo stesso anno, inoltre, ha deciso di chiudere il suo agriturismo. A tal proposito, sempre tramite social, ha fatto sapere: “Il nostro agriturismo da quest’anno è chiuso. Comunque è una struttura piccolissima che non aveva possibilità di ospitare molte persone. Ecco perché non lo abbiamo mai pubblicizzato“.

A dicembre 2020 Benedetta Rossi decide di prendersi una pausa dal lavoro scusandosi con i fans. Il 5 giugno 2021 è iniziata la quinta stagione del suo programma Fatto in casa per voi. Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate nella settimana del 28 giugno 2021, con il programma che, il giorno successivo, è stato confermato nei palinsesti delle reti televisive dell’azienda Discovery.

Benedetta Rossi: vita privata, marito, figli

Della vita privata di Benedetta Rossi si sa davvero ben poco. Nel 2009 è convolata a nozze con Marco, con cui condivide anche il suo percorso lavorativo. Nel novembre del 2019 la coppia ha deciso di rinnovare le promesse di matrimonio.

A tal proposito sui social, a corredo di una foto che li ritrae assieme, ha scritto: “Oggi, 19 Novembre 2019 al tramonto, abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati proprio come 10 anni fa“.

Benedetta Rossi e il marito Marco avevano un cane Nuvola, che compariva spesso nei loro video. Il 12 agosto 2020, dopo un periodo di malattia, purtroppo è venuto a mancare. Nell’autunno del 2020 la coppia ha preso un nuovo cane che si chiama Cloud, proprio in omaggio a Nuvola.

Benedetta Rossi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Benedetta Rossi. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che la food blogger riesca a guadagnare, grazie ad Instagram, tra i 2 mila e i 4 mila euro al mese.

Ma non solo, grazie al suo canale Youtube riuscirebbe ad incassare più di 75 mila euro all’anno. A questi si vanno ad aggiungere i compensi derivanti dai suoi libri, dagli sponsor e dal programma televisivo. Benedetta Rossi, quindi, riuscirebbe a guadagnare più di 200 mila euro l’anno. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Benedetta Rossi.

Benedetta Rossi: Instagram

Food blogger di successo, Benedetta Rossi è molto seguita su Instagram, dove vanta ben 3,9 milioni di follower.