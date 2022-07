Gratta e vinci, milionario grazie a chi? Sembra una favola ma è successo davvero

Il Gratta e vinci ancora una volta dalla parte del cittadino che spera in una vita che sia tutt’altro. Che ha speranza nel futuro.

I giochi a premi sono spesso artefici di veri e propri capolavori. La vita di una persona, di un giocatore fortunato cambiata del tutto in pochi secondi. Il tutto grazie ad una giusta intuizione, ad una dose dunque di fortuna non indifferente. Tutto condizionato da lei, la dea bendata che sceglie di baciare proprio quel giorno quel particolare giocatore. Il destino è cosi.

Nella stragrande maggioranza dei casi, cosi come naturale che sia la scelta di un biglietto Gratta e vinci è qualcosa di assolutamente casuale. Spesso poi ci convinciamo che possano esserci trucchi vari per arrivare al biglietto vincente ma in effetti si tratta soltanto di fantasie del web. Pescare il biglietto vincente è qualcosa di esclusivamente legato alla buona sorte, punto. Tutto il resto alimenta soltanto forse il racconto che può esserci alle spalle di determinati giochi, la presa che questi può avere sui cittadini.

Ultimamente, stando a ciò che raccontano le cronache da ogni parte del mondo sembra davvero che il gioco in molti casi sia diventato amico dei cittadini. Vincite sensazionali che contribuiscono a rendere molto meno amara la stessa vita dei protagonisti. Somme di denaro che arrivano a dare speranza, che offrono la possibilità di ricominciare forse da zero, di sognare un nuovo inizio e di fare in modo che ciò che non ha funzionato possa diventare soltanto un cattivo ricordo.

Gratta e vinci, milionario all’improvviso: vince 2 milioni ma il primo pensiero è per il suo dolce cagnolino

Il caso del giorno riguarda Leonard Linton 42enne di Pinnetta, nello stato americano della Florida. La sua storia ha subito catalizzato l’attenzione di milioni e milioni di cittadini. Un biglietto Gratta e vinci acquistato assolutamente per caso, in seguito ad una particolarissima situazione. Proprio quel biglietto si è dimostrato quindi vincente ed ha cambiato per sempre la sua vita. 2 milioni di dollari, cosi, conquistati in pochi secondi.

Il racconto dell’uomo è di quelli dal forte impatto emotivo. La sua cagnolina Ivy non stava benissimo e cosi l’uomo stava affrettandosi per tornare a casa percorrendo una strada diversa dal solito. Una sosta ad uno dei negozi Stop N Shop è l’occasione inattesa per acquistare un biglietto Gratta e vinci del concorso 100X The Cash. Proprio quel biglietto, arrivato alla fine per puro caso si è dimostrato vincente contro ogni immaginabile previsione.

Il fortunato vincitore ha scelto inoltre, cosi come previsto dal regolamento di accettare la somma forfettaria una tantum di 1.645.000 invece di ricevere periodicamente piccoli importi per un preciso numero di anni. “Non riesco ancora a crederci – ha dichiarato l’uomo subito dopo aver saputo della vincita – questo mi sta cambiando la vita”.

Il concorso 100X The Cash, con biglietto dal prezzo di 10 dollari lanciato lo scorso gennaio comprende complessivamente oltre 337,9 milioni di dollari di premi in denaro, tra cui otto premi principali di $ 2 milioni. Le probabilità complessive di vincita per il gioco in questione sono 1 su 3,44. Si gioca insomma, anche molto ed ogni tanto, per fortuna, anche al cittadino comune succede di vincere.