Ticket sanitario, attenzione, a questa età è possibile ottenere l’esenzione: in pochi lo sanno, eppure…

Attenzione, in quanto a questa età è possibile ottenere l’esenzione del ticket sanitario. Ecco chi ne ha diritto e i requisiti richiesti.

Beneficiare dell’esenzione del ticket sanitario ad una determinata età è possibile, ma occhio anche agli altri requisiti richiesti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Qualche tempo fa abbiamo avuto modo di vedere assieme come sia importante, ad esempio, prestare attenzione ai valori di colesterolo e trigliceridi alterati, in quanto, in determinati casi si ha diritto all’esenzione del ticket sanitario. Proprio soffermandosi su quest’ultimo, inoltre, interesserà sapere che è possibile beneficare di tale agevolazione anche in base all’età.

Ebbene sì, ad una determinata età è possibile richiedere e ottenere l’esenzione del ticket sanitario. Questo a patto che il soggetto interessato sia in possesso anche di altri requisiti. Ma di quali si tratta e soprattutto chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ticket sanitario, a questa età è possibile ottenere l’esenzione: tutto quello che c’è da sapere

Il ticket sanitario, ricordiamo, è stato introdotto in modo tale da far partecipare i cittadini alle spese necessarie per garantire le prestazioni mediche. Non tutti, però, purtroppo, hanno le disponibilità economiche sufficienti per riuscire a far fronte a tali spese. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene sapere che, in determinati casi, si ha diritto all’’esenzione dal pagamento del ticket sanitario.

Entrando nei dettagli bisogna sapere che, come riportato da Informazione Oggi, al compimento dei 65 anni di età è possibile richiedere e ottenere l’esenzione del ticket sanitario, a patto che il nucleo famigliare del soggetto interessato abbia un reddito inferiore a 36.151,98 euro l’anno. Nel caso in cui si rispettino tali requisiti, allora si ha diritto all’esenzione con codice E01.

Se invece una persona ha 60 anni di età, percepisce la pensione minima e ha dei famigliari a carico, allora ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario a patto che il reddito complessivo del nucleo famigliare non superi 8.263,31 euro. Tale soglia aumenta a 11.362,05 euro in presenza di coniuge a carico e ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. In quest’ultimo caso il codice di esenzione è E04.