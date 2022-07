Tutti in fila in tabaccheria per vincere subito: è il gioco del momento, e non è il Superenalotto

Uno dei giochi migliori, secondo gli italiani, mai concepiti dallo Stato. Una vera e propria rivoluzione nel settore.

Oggi in ogni tabaccheria italiane è vera e propria ressa per fare in tempo a piazzare la propria scommessa ad uno dei giochi che negli ultimi anni ha letteralmente rivoluzionato il concetto di giochi ad estrazione nel nostro paese. Stiamo parlando del concorso che per lo Stato e le ricevitorie è praticamente perfetto, una manna dal cielo, estrazioni continue e senza sosta.

Il gioco perfetto secondo molti, quello che con le sue ripetute estrazioni fa in modo che milioni e milioni di italiani restino incollati ai monitor delle ricevitorie e non solo. Centinaia di euro giocati ogni giorno da migliaia e miglia di cittadini in ogni angolo del pase. La ricetta capace di far arricchire a dismisura lo Stato e nello stesso modo impoverire le famigli italiane, il succo tutto sommato è quello. Vero, ogni tanto si vince, ma in quale misura?

Il gioco prevede la puntata da un minimo di 1 numero ad un massimo di 10. I numeri sono chiaramente quelli del Lotto, dall’1 al 90. Una apposita schedina fornita dalla ricevitoria in questione offrirà al giocatore la possibilità di scegliere i propri numeri preferiti e puntarci sopra varie somme di denaro. Più estrazioni previste per ogni singola giornata, in pratica salvo eccezioni è possibile scommettere sui numeri dal lunedi alla domenica dalle 00:00 alle 23:59. L’imposto minimo consentito, per ogni scommessa è di 1 euro, il massimo è di 200 euro.

Ressa nelle tabaccheria: ecco come funziona davvero il 10eLotto.

Individuare quindi da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. Il gioco prevede tre modalità attraverso le quali è possibile effettuare la giocata. Le modalità in questione sono le seguenti:

Estrazione ogni 5 minuti : il sistema estrae 20 numeri vincenti ogni 300 secondi. Il partecipante attende l’estrazione direttamente in ricevitoria visualizzandola su schermi adibiti.

: il sistema estrae 20 numeri vincenti ogni 300 secondi. Il partecipante attende l’estrazione direttamente in ricevitoria visualizzandola su schermi adibiti. Estrazione del Lotto : il partecipante può abbinare la sua giocata al 10eLotto a quella del Lotto tradizionale. Se il giocatore decide di seguire questa strada verranno conteggiati i numeri vincenti delle prime due colonne delle ruote regionali.

: il partecipante può abbinare la sua giocata al 10eLotto a quella del Lotto tradizionale. Se il giocatore decide di seguire questa strada verranno conteggiati i numeri vincenti delle prime due colonne delle ruote regionali. Estrazione immediata: la modalità permette di ottenere sulla ricevuta sia i numeri giocati sia i numeri vincenti sorteggiati casualmente dal sistema.

Inoltre per i giocatori che intendono moltiplicare ipoteticamente la propria vincita esiste l’opzione del Numero Oro. Il numero in questione andrà segnalato sulla schedina e raddoppierà il costo della giocata stessa. In questo modo però se il numero in questione risultasse estratto dal sistema trai 20 numeri fortunati può moltiplicare la vincita fino ad un massimo di ventuno volte. L’opzione doppio oro invece consente il raddoppio fino a 40 volte.

Il premio massimo riscuotibile è di 5.000.000 euro, ottenibile giocando e chiaramente indovinando 10 numeri, con l’opzione Doppio Oro. Possibile inoltre vincere 1 milione di euro, ipoteticamente, senza opzione oro indovinando 10 numeri. 5 numeri indovinati fanno vincere 5 euro, mentre con 1, 2, 3 o 4 numeri si vince praticamente niente.

Presso la tabaccheria che ha effettuato la giocata è possibile riscuotere in caso di vincita fino 543,48 euro in contanti, mostrando la semplice ricevuta di gioco. La riscossione in contanti è prevista fino ad un massimo di 2.300 euro. Possibile inoltre ricevere un bonifico bancario per un cifra fino a 10.500 euro.

Sopra i 10.500 euro è necessario poi attivare una richiesta specifica di riscossione presso una delle filiali Intesa San Paolo attive sul territorio. In alternativa ci si può recare presso l’Ufficio Premi Lottomatica S.p.a. Nel caso specifico la ritenuta obbligatoria è pari al 11% sull’importo conquistato. Fino a 10.500 euro inoltre è possibile ricevere la vincita direttamente sul proprio conto corrente o su una prepagata Postepay o di altro genere. Le opzioni insomma non mancano per un gioco che ha letteralmente conquistato il nostro paese.