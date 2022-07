Benzina a 1,30 euro e mentre ci sei puoi farti una bella vacanza: non è un sogno, dove andare

Esiste un posto dove è possibile risparmiare sul carburante e trascorrere delle vacanze da sogno. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buone notizie per chi desidera trascorrere dei giorni all’insegna del relax in una location da sogno, volgendo allo stesso tempo un occhio di riguardo al mondo del risparmio e in particolar modo al prezzo della benzina. Esiste infatti un posto dove è possibile fare rifornimento a 1,30 euro al litro. Ecco dove.

L’estate è arrivata, portando con sé le alte temperature tipiche di questa stagione e la voglia di trascorrere dei giorni all’insegna del relax, magari in una location da sogno. Peccato che bisogna fare i conti sempre con la triste realtà, che ultimamente è segnata da un preoccupante aumento generale dei prezzi, con rincari del 43%.

Una situazione che non passa inosservata, in quanto finisce inevitabilmente per pesare sulle tasche di tutti noi. Tra le voci che preoccupano maggiormente in tal senso si cita senz’ombra di dubbio il carburante, che di recente ha superato la “soglia psicologica” dei 2 euro. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi è un posto dove è possibile fare rifornimento a 1,30 euro al litro. Ecco dove.

Benzina a 1,30 euro, esiste un posto dove è possibile risparmiare: ecco dove

Abbiamo già visto come al fine di contrastare il caro carburante può rivelarsi utile sapere quali siano i distributori in grado di proporre prezzi più bassi di altri. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che vi è un posto dove è possibile trascorrere delle vacanze da sogno, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare un bel po’ di soldi proprio sulla benzina.

Ma di quale si tratta? Ebbene, come riportato da Informazione Oggi, si tratta di un piccolissimo Stato, al centro del Mediterraneo, ovvero Malta, che dista appena un’ottantina di chilometri dalle coste siciliane. Isola in grado di offrire un paesaggio paradisiaco, si rivela essere da sempre una meta per le vacanze molto ambita.

Oltre ad offrire diverse attrazioni, inoltre, i prezzi per una vacanza a Malta si rivelano essere in genere abbastanza accessibili. Se poi si aggiunge che la benzina costa 1,30 euro al litro, ecco che vi è un motivo in più per cui decidere di trascorrere le vacanze a Malta può davvero rivelarsi la scelta giusta.