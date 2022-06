La febbre del Superenalotto è ormai esplosa. Milioni di cittadini provano il colpo della vita a suon di sistemi e ricette.

Il Superenalotto ha letteralmente travolto i cittadini italiani e non solo. Da qualche settimana infatti e forse anche di più non si fa altro che inseguire il jackpot milionario, caratterizzato ormai da una cifra che ha superato i 226 milioni di euro. I giocatori, abituali o occasionali che siano le provano a questo punto tutte per provare a strappare la vincita della vita.

Per quel che riguarda il Superenalotto di fatto sono saltati tutti gli schemi. A questo punto, peggio ancora di quanto potesse essere ipotizzabile e di quanto finora verificatosi si è innescato un vero e proprio gioco tra contendenti stessi. Indovinare la sestina vincente è diventata ormai una sfida ancora più difficile di quanto si potesse immaginare. Qualcosa di impossibile insomma che oggi diviene impresa ancora più ardua. Il destino insomma ha l’obbligo, quasi di prendere in considerazione tutti.

Conosciamo ad esempio, alla perfezione quelli che sono i trucchi, quantomeno quelli raccontati, sbandierati quasi, da vari siti e portali del contesto di giochi a premi, che parlano di codici vincenti, di biglietti da scegliere in modalità alternata, toni, colori, segni e quant’altro. Secondo certi racconti a tutto ci sarebbe in qualche modo spiegazione, per tutto lettura ed ogni tipo di dinamica in qualche modo può essere anticipata dall’astuzia del giocatore. Probabilmente un mare di parole.

Superenalotto, il jackpot sembra vicino: l’unica dinamica che può essere letta dai giocatori

Quello che spesso sfugge ai giocatori, certo non a tutti, che tecniche e modalità di vincita sicura non esistono, non possono esistere. Cosi come anticipato abbiamo spesso letto di pagine web che suggeriscono i biglietti Gratta e vinci da acquistare, le serie da ricercare, le sfumature da notare all’interno o sulla facciata del biglietto in questione. Chiaramente, parliamo di niente, nessuna indicazione, soltanto fantasie considerate sulla base di probabilità calcolate quasi a caso.

In altri casi poi ci troviamo di fronte a riflessioni che possono avere un certo fondamento perchè considerano ad esempi i ritardi dei numeri estratti. Da quanto tempo ad esempio un determinato numero non viene estratto oppure al contrario per quante volte lo è stato. A quel punto si innescano una serie di dinamiche che portano ad alcune valutazioni. Dinamiche che portano all’incastro di particolari numeri accomunati in un certo senso dallo stesso destino, numeri che in qualche modo, prima o poi dovranno pur essere estratti no?

In merito a quanto elaborato considerando presenze assidue e ritardi ad esempio si potrebbe dire che i sei numeri con maggiori presenze, per cosi dire, in quella che è la sestina del Superenalotto sono: 77-85-86-55-6-49. Il numero 49 detiene poi un particolare record, è stato estratto per ben 44 volte come numero Superstar. Passando poi ai numeri ritardatari possiamo dire che trasformati in sestina darebbero quest’immagine: 12-70-19-4-82-10.

Paradossalmente nonostante l’immagine che di fatto si porta dietro possiamo affermare che il numero 17 è tra i più estratti in assoluto, mentre a ben guardare la sestina più frequente possiamo dire che i numeri bassi, son quelli con minore frequenza d’estrazione, per lo meno come detto tra i sei potenzialmente vincenti. Ci troviamo insomma ad una situazione non da poco. Zero previsioni, zero calcoli. Si può vincere, certo, ma affidandosi completamente alla fortuna, al destino. Concepire una o più sestine e sperare che tutto possa concludersi nel migliore dei modi. Altre strade, piaccia o meno, ad oggi non esistono.

Il Superenalotto ha stregato tutti, certo, con un jackpot del genere no sarebbe stato poi cosi difficile. La fortuna incrocia tutti prima o poi. Certo, almeno in teoria e magari la grande occasione potrebbe arrivare proprio a suon di milioni, più di 226, proprio quelli del Superenalotto.