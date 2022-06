Isola dei famosi, il compenso di Nicolas Vaporidis è da urlo: quanto guadagna a puntata

All’Isola dei famosi la polemica è sempre dietro l’angolo. Negli ultimi giorni si è parlato dei compensi di alcuni protagonisti.

Un format, si direbbe, nato per far discutere. Personaggi famosi e meno famosi insieme su un isola deserta alla prova di numerose sfide. Nomination, eliminazioni e sostanzialmente tanto gossip sul quale costruire poi le varie trasmissioni televisive. Quest’anno tra i protagonisti assoluti troviamo senza ombra di dubbio l’attore Nicolas Vaporidis.

Tra i concorrenti più in vista di questa sedicesima edizione troviamo senza dubbio l’attore Nicolas Vaporidis. Protagonista di numerose pellicole cinematografiche di successo, tra le quali “Notte prima degli esami” e tante altre ancora, l’attore è tra i naufraghi dello show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi. Una partecipazione per niente scontata quella dell’attore che probabilmente mai aveva espresso gradimento nei confronti del reality in questione.

Cosi come anticipato negli anni numerose sono state le polemiche legate al programma televisivo in questione. Al di la dei contenuti classici del contenitore televisivo spesso si è discusso dei compensi ai protagonisti nella maggior parte dei casi ritenuti davvero troppo altri. Anche nel caso di Vaporidis non sono mancate le polemiche o quanto meno gli appunti di buona parte dell’opinione pubblica, considerato quanto riconosciuto per l’occasione all’attore.

Isola dei famosi, il compenso di Nicolas Vaporidis è da urlo: 10mila a settimana per l’attore

Finora ciò che si è detto della partecipazione dell’attore all’Isola dei famosi riguarda sicuramente il suo approccio allo show. In qualche Vaporidis risulta essere sicuramente tra i più apprezzati in assoluto. Grande carisma e sicuramente la capacità di mostrare un lato umano spesso mancante nello specifico reality. Mai sconfitto al televoto con una fetta consistente di telespettatori dalla sua parte Vaporidis si annuncia come uno dei trionfatori della trasmissione tv.

Guendalina Tavassi commentando tempo fa il percorso dell’attore all’interno del reality aveva cosi dichiarato: “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti. Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash”. Parole forti insomma che provano a marcare una netta differenza tra i vari personaggi presenti sulla stessa isola. Probabilmente una dinamica cercata dagli stessi autori del format.

In merito poi al compenso specifico dell’attore per la sua partecipazione all’Isola dei famosi non ci sono notizie chiare, non esiste ufficialità circa l’informazione che circola sul web. I social si sono spesso interrogati circa le cifre che hanno spinto ad ogni modo l’attore, apparentemente restio a buttarsi, di fatto in una simile avventura. Si parla, sono voci ribadiamo, di circa 10mila euro a settimana per l’attore.

Una somma di tutto rispetto se si considera il momento e soprattutto la tipologia di programma televisivo. Le polemiche di certo andranno avanti man mano che certe voci diventeranno più insistenti. Uno dei protagonisti assoluti di questa edizione, giusto in un certo senso che in qualche modo, nel bene e nel male se ne parli.