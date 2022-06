Sughi pronti, occhio a pesticidi e micotossine: le marche più contaminate, ci sono nomi “importanti”

Occhio alla presenza di pesticidi e micotossine nei sughi pronti. Un recente studio ha svelato quali sono le marche più contaminate: ci sono nomi importanti.

Quali sono, in base ad uno studio, i sughi pronti più contaminati da pesticidi e micotossine? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La cucina italiana è amata e conosciuta in tutto il mondo. A partire dalla pasta fino ad arrivare alla pizza e al pane, passando per i vari prodotti tipici locali, d’altronde, sono tante le prelibatezze del nostro Paese in grado di soddisfare il palato di grandi e piccini. Se tutto questo non bastasse, tutte le volte in cui andiamo al supermercato troviamo sugli scaffali diversi prodotti all’apparenza identici, ma che nella realtà dei fatti non sono così.

Ne sono un chiaro esempio i sughi pronti che si rivelano essere un valido alleato di chi desidera preparare un piatto buono e gustoso in poco tempo. A tal proposito abbiamo già visto assieme qualche tempo fa la classifica dei migliori sughi pronti al pomodoro. Oggi, invece, vedremo assieme quali sono, in base ad un recente studio, i sughi pronti più contaminati da pesticidi e micotossine. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sughi pronti, occhio a pesticidi e micotossine: le marche più contaminate, ecco di quali si tratta

Un recente test svolto in Svizzera sui sughi pronti ha evidenziato come la maggior parte di essi contenga pesticidi e micotossine, mentre è presente poco licopene. Entrando nei dettagli la rivista dei consumatori svizzeri Bon à savoir ha condotto lo studio in questione su 14 sughi pronti al basilico con lo scopo di valutare la quantità di licopene e l’eventuale presenza, appunto, di tracce di pesticidi o micotossine.

Entrando nei dettagli è bene sapere che solamente due sughi pronti hanno ottenuto un buon punteggio. Gli altri invece hanno ottenuto un punteggio più basso in quanto non risultano realizzati con pomodori abbastanza maturi oppure perché presentano appunto micotossine e pesticidi. I soli due sughi pronti che hanno ottenuto il punteggio più alto, interesserà sapere, sono quelli biologici di Barilla e Coop Naturaplan.

Soffermandosi sugli altri sughi oggetto di studio, invece, è bene sapere che alcuni sono stati segnalati per via della presenza di residui di pesticidi come il sugo Rummo. Anche il sugo Agnesi non ha ottenuto un alto punteggio, così come il sugo Combino. Per quanto riguarda il sugo al basilico di Barilla, invece, sono stati rinvenuti al suo interno fitofarmaci. A sua volta il suo a marchio Alnatura è stato penalizzato, invece, per la presenza di bromuro.

In tutti i casi, è bene comunque sottolineare, i test hanno evidenziato come la presenza di pesticidi e micotossine sia sempre entro i limiti di legge. Proprio per questo motivo è possibile utilizzare i vari sughi pronti per dare un tocco in più ai propri piatti, avendo la certezza di mangiare prodotti sicuri.