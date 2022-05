Amici 2022, quanto guadagna chi vince la finale? Le cifre che non ti aspetti

Domenica 15 maggio 2022 avrà luogo la finale di Amici e sono in molti a chiedersi quanto guadagnerà il vincitore. Ecco le cifre che non ti aspetti.

Amici 2022 è arrivato ai titoli di coda e a breve scopriremo il vincitore dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra i programmi più seguiti e apprezzati del piccolo schermo italiano, Amici di Maria De Filippi continua ad attirare l’attenzione di una grande fetta di pubblico che non vede l’ora di scoprire chi vincerà l’edizione in corso del talent show. Sono sei, ricordiamo, i candidati giunti all’ultima puntata del serale.

Si tratta di Albe, Alex, Luigi e Sissi per il canto; mentre per la danza sono rimasti Serena e Michele. Proprio in vista della tanto attesa finale, sorge spontanea una domanda: quanto guadagna chi vince? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Amici 2022, quanto guadagna chi vince la finale? Ecco tutto quello che c’è da sapere

La finale della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata rinviata a domenica 15 maggio 2022. Questo, come noto, per via della concomitanza della data iniziale, ovvero 14 maggio, con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 che in seguito alla vittoria dei Maneskin lo scorso anno, si svolge proprio in questi giorni a Torino.

La puntata finale di Amici, quindi, avrà luogo domenica 15 maggio 2022. A contendersi la vittoria Albe, Alex, Luigi e Sissi per il canto; mentre per la danza Serena e Michele. Una finale particolarmente attesa, con il vincitore che, in base alle indiscrezioni disponibili in rete, che si dovrebbe portare a casa ben 150 mila euro.

Una cifra indubbiamente da capogiro, a cui si potrebbero aggiungere altri premi. Nel corso della serata, infatti, verranno riconosciuti anche diversi premi, con importi che oscillano da 50 mila euro fino a 7 mila euro. Tra questi si annoverano il premio Tim, il premio Siae, il premio delle Radio, ma anche il premio Marlù e il premio Oreo.

Quest’ultimo ad esempio assegno a chi ha vinto più challenge grazie ai voti dati dai telespettatori sui social. Non resta quindi che attendere la puntata finale di Amici e vedere chi si aggiudicherà il programma, portando così a casa il ricco montepremi.