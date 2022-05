Superenalotto, obiettivo 200 milioni: i numeri sui quali puntare, e non c’entrano i sogni

La febbre del Superenalotto ha ormai contagiato milioni di cittadini. Ad oggi vincere sembra impossibile. Eppure una ricetta c’è.

Gli ultimi mesi hanno visto una impennata folle del jackpot del Superenalotto che ha ormai raggiungo i 200 milioni di euro. Una cifra secondo molti pazzesca che potrebbe da un momento all’altro finire nelle tasche di qualche cittadino, fervente giocatore o meno. La ricetta secondo molti esiste, per altri invece si tratterebbe soltanto di pura fantasia.

Vincere al Superenalotto sembra diventata ormai la missione di milioni e milioni di italiani. Il jackpot che ha ormai raggiunto i 200 milioni di euro appare chiaramente più che mai appetibile. Parliamo di una cifra spropositata che potrebbe fare la felicità di centinaia di persone, figuriamoci di una soltanto. In questo caso c’è da dire che in effetti siamo vicini a superare il record assoluto di vincita al Superenalotto per il nostro paese, 209 milioni di euro.

L’ultima estrazione vincente, per quel che riguarda la sestina fortunata risale allo scorso maggio, parliamo dunque di esattamente un anno fa. 156 milioni di euro in quel caso che fecero la fortuna di un fortunato giocatore, o di una fortunata giocatrice di Montappone, nelle Marche. Da quel momento è calato il sipario, letteralmente sul “6”. Mesi e mesi di attese vane. Alla fine tanti “5” estratti, qualche “5+1”, ma del fatidico “6” nemmeno l’ombra.

A questo punto gli italiani sono più che mai decisi a sdoganare i sei numeri vincenti e per far ciò danno sfogo ad ogni possibile variante. Numeri presi da qualsiasi situazione, sogni, vita reale, incroci di date, tutto pur di strappare quel jackpot assolutamente, per certi versi surreale. In molti parlano di ricetta vincente, ma alla luce dei fatti l’unica indicazione possibile, l’unica da poter seriamente essere presa in considerazione è quella che riguarda la frequenza di estrazione di determinati numeri, e al massimo gli eventuali ritardi di altri.

Superenalotto, obiettivo 200 milioni: attenzione alla frequenza di estrazione dei numeri

Molti siti web, cosi come anticipato mettono su piazza indicazioni strampalate su come fare per indovinare i sei numeri vincenti del Superenalotto, in alcuni casi parliamo addirittura di consigli a pagamento. Chiaramente si tratta di semplici supposizioni, niente di concreto, niente di scientificamente valido. L’unica situazione, per cosi dire che potrebbe portare ipoteticamente un chiaro vantaggio al giocatore è quella legata ai ritardi eventuali dei numeri, alla loro frequenza di estrazione insomma.

Possiamo ad esempio affermare che il numero maggiormente estratto dal 3 dicembre del 1997 ad oggi è il 77, venuto fuori dall’urna per ben 263 volte. Segue poi l’85 con 262 estrazioni. Abbiamo poi al terzo posto l’86 estratto per ben 257 volte, il 55 con 255 estrazioni, il 6 con 253 ed il 49 con 251 estrazioni. Le ultime 3.419 estrazioni hanno visto insomma con maggiore frequenza, estratta la seguente sestina: 77-85-86-55-6-49.

Se vogliamo considerare invece i meno estratti in assoluto nello stesso numero di estrazioni ci si troverebbe di fronte alla seguente sestina: 60-18-23-50-53-5. Possiamo inoltre affermare che il numero SuperStar più estratto di sempre è il 49 con ben 44 estrazioni. Seguono il 18 e l’80. Per quel che riguarda poi le coppie di numeri estratti insieme possiamo citare il 6 e l’83 estratti insieme per ben 28 volte insieme alla coppia 48-87.

Le coppie di numeri più frequenti che, cioè, escono insieme? 6-83 e 48-87, entrambi per 28 C’è poi la coppia 61-62 estratta in 21 occasioni. Se parliamo invece di terzina possiamo dire che la più gettonata, con 6 estrazioni all’attivo è la seguente: 41-51-66. Combinazioni da prendere ipoteticamente in considerazioni esistono quindi, eccome. Alla fine, al di la di ogni valutazione e considerazione è giusto ricordare che il fattore principale per arrivare alla sestina vincente è senza dubbio rappresentato dalla fortuna. Nessun calcolo, nessuna previsione, niente studi specifici. La dea bendata deve scegliere proprio la nostra giocata, non può esserci diversa e più realistica considerazione.