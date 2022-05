Chiamata da numero sconosciuto: come scoprire chi ci ha telefonato

A tutti può capitare di ricevere una chiamata da numero sconosciuto. Ecco come fare a scoprire chi ci ha telefonato, anche quando è anonimo.

Capita spesso di ricevere chiamate da numeri di cellulare che non sono registrati in rubrica e che, dunque, risultano essere sconosciuti.

In alcuni casi, si può trattare semplicemente di un numero lasciato ad un nostro contatto che però magari non abbiamo salvato in rubrica o è la prima volta che ci telefona.

In molti altri casi, invece, si tratta di telemarketing, ovvero di call center e operatori telefonici che propongono offerte di qualsiasi tipo.

Oggi scopriremo come risalire all’identità della persona a cui appartiene un numero di cellulare. sconosciuto.

Chiamata da numero sconosciuto: come scoprire chi ci ha chiamato

Per i numeri di telefono da cellulare non esiste un elenco telefonico in stile Pagine Bianche o PagineGialle, che permette di risalire all’identità di chi effettua una chiamata. Di fatto, se per i numeri di telefono da linea fissa è più facile conoscere la persona fisica o l’attività commerciale a cui sono intestati, per i numeri di cellulare è più difficile.

In rete esistono diversi siti che si occupano proprio della verifica dell’identità dei numeri di telefono. Queste piattaforme raccolgono i dati presenti in rete, come ad esempio numeri di negozi, liberi professionisti, attività commerciali varie, etc.

Tra i siti che permettono di usufruire di questo servizio, grazie al quale è possibile risalire all’identità collegata ad un numero di telefono, segnaliamo:

Truecaller

Tellows

Jamino

me

Dive3000

Chi sta chiamando?

Il meccanismo di funzionamento che si cela dietro queste piattaforme online è sempre lo stesso. Esse infatti funzionano come se fossero digli enormi database, le cui informazioni sono “pescate” dalla rete.

Questi siti sono molto semplici da utilizzare. Essi dispongono di una barra in cui occorre digitare il numero del quale si intende conoscere l’identità di chi ha effettuato la chiamata.

Come funzionano i siti che permettono di risalire all’identità di un numero?

Alcuni siti, come Truecaller richiedono l’utilizzo di un account Google o Microsoft per accedere alle informazioni richieste. Questa piattaforma funziona alla stregua di un database, che raccoglie tutti i numeri da internet.

In altri casi, come ad esempio il sito Tellows, che esiste anche in versione app per smartphone Il database è costituito sia dei dati trattati dalla rete che dalle informazioni fornite dagli utenti. Il sito in questione, infatti, vanta una community di circa 265.000 utenti registrati e oltre 7 milioni di segnalazioni al mese in 50 paesi.

Le segnalazioni riguardano sia i numeri mobili che quelli fissi, permettendo di individuare facilmente i numeri spam e la loro ubicazione geografica.

Jamino, invece, è uno dei servizi più longevi dalla rete con oltre 20 anni di attività alle spalle. Si tratta probabilmente di uno dei più grandi database di numeri di telefono al mondo e dispone di due versioni.

La versione free permette di accedere gratuitamente a database, fermo restando l‘obbligo di iscrizione alla piattaforma con tanto di registrazione del proprio numero e dei propri dati.

La versione a pagamento, invece, prevede il versamento di un importo pari a €200 una tantum, che consente di scaricare il database completo e consultarlo off-line.

Come svelare l’identità di un numero anonimo

Quelli visti finora sono strumenti che servono ad individuare la persona o le attività commerciale che si nascondono dietro numero. In questo caso, dunque, ci riferiamo ad un numero sconosciuto, ma che è comunque visibile sullo schermo del nostro telefono.

Tuttavia, esiste un’altra annosa questione che riguarda la ricezione di telefonate da numeri anonimi.

In questo caso, è interessante conoscere il servizio Whooming, disponibile anche tramite app, chi può essere comodamente installata sul proprio smartphone.

L’applicazione richiede la registrazione gratuita e l’istallazione il software sul telefono. In questo modo ogni volta che si riceve una chiamata da un numero anonimo basterà rifiutare la telefonata e successivamente l’App farà squillare nuovamente il telefono indicando chiaramente il numero sullo schermo.