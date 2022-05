Caro bollette, installare i pannelli solari gratis è possibile: la soluzione che non ti aspetti

Buone notizie per molte persone che, in possesso di determinati requisiti, potranno installare gratuitamente i pannelli solari. Ecco chi ne ha diritto.

Continua a destare particolare preoccupazione l’aumento generale dei prezzi, con molti alla ricerca di valide soluzioni grazie alle quali poter contrastare il caro bollette. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid, passando per le possibili ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina, fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, sono tanti purtroppo gli eventi che hanno un impatto negativo sulle nostre vite, sia dal punto di vista delle relazioni economiche che sociali. Riuscire a far fronte alle varie spese è sempre più difficile, con tante famiglie che riscontrano purtroppo delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Tra i costi che pesano maggiormente sul bilancio famigliare si annoverano quelli per le bollette che ultimamente hanno registrato dei preoccupanti rincari. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che contrastare tale situazione è possibile. Giungono, infatti, buone notizie per molte persone che, in possesso di determinati requisiti, potranno installare gratuitamente i pannelli solari. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Caro bollette, installare i pannelli solari gratis è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto che giungono buone notizie per molte persone che si vedranno riconoscere automaticamente in bolletta il bonus luce e gas 2022. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che in tanti, purché in possesso di determinati requisiti, potranno installare gratuitamente i pannelli solari. Ma chi ne ha diritto e soprattutto come fare?

Ebbene, in base a quanto si evince da Informazione Oggi, questo è possibile grazie al cosiddetto reddito energetico. Quest’ultimo, ricordiamo, è stato introdotto con il decreto legge numero 17/2022, meglio noto come decreto Energia e prevede un finanziamento a favore delle famiglie con reddito basso, al fine di installare pannelli solari in modo del tutto gratuito.

A tal proposito, comunque, è bene sottolineare che si tratta di una misura approvata e finanziata, ma non ancora attiva. Ne consegue, pertanto, che non è ancora possibile beneficiare di tale agevolazione che permetterà a molte famiglie di tirare un sospiro di sollievo e soprattutto contrastare il caro bollette.

In attesa di vedere quando effettivamente sarà possibile beneficiare di tale misura, sono in molti a chiedersi come funzionerà. Ebbene, in base alle ultime informazioni disponibili in merito, tale incentivo verrà erogato sotto forma di finanziamento per ogni impianto, per un costo compreso tra i 6 mila e gli 8 mila euro. Importo che potrebbe arrivare fino a 8.500 euro se si provvede all’installazione anche di sistemi di accumulo.

Come già detto, per poter beneficiare del reddito energetico bisognerà essere in possesso di alcuni requisiti. In particolare a rivestire un ruolo importante sarà l’Isee. Le soglie necessarie per poter beneficiare di tale misura, però, potranno risultare differenti da una Regione all’altra e per questo motivo non è ancora possibile stabilire chi effettivamente potrà accedere a tale beneficio. Non resta quindi che attendere e vedere quali saranno le prossime mosse del governo in tal senso e soprattutto le tempistiche.