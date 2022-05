Occhio al denaro, in quanto c’è chi può spiare il nostro conto corrente e sapere quanti soldi abbiamo. Ma come è possibile e soprattutto chi può farlo?

Attenzione, c’è chi può accedere al nostro conto corrente e spiare il relativo saldo e la lista dei movimenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Vestiti, alimentazione, istruzione dei figli, biglietti per il treno o per il pullman, ma anche bollette, tasse e chi più ne ha più ne metta. Davvero innumerevoli sono le volte in cui ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio al fine di sborsare il denaro necessario per acquistare i vari beni e servizi di nostro interesse. Una chiara dimostrazione di come i soldi, pur non garantendo la felicità, si rivelino essere particolarmente utili in diverse circostanze.

È facile quindi intuire come sia sempre molto importante prestare attenzione ai propri risparmi, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli sorprese. In tale ambito, in particolare, interesserà sapere che c’è chi può spiare il nostro conto corrente e sapere quanti soldi abbiamo. Ma come è possibile e soprattutto chi può farlo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Conto corrente, occhio alle spie: chi può controllare il nostro saldo e la lista movimenti

Abbiamo già avuto modo di vedere qualche tempo fa che lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Proprio soffermandosi sul conto corrente, inoltre, si invita a prestare la massima attenzione. Questo in quanto, come già detto, c’è chi può spiare il nostro conto corrente e sapere quanti soldi abbiamo. Ma come è possibile e soprattutto chi può farlo?

In tale ambito, ovviamente, la prima ipotesi che viene in mente è quella che qualcuno possa entrare in possesso delle nostre password e codici di accesso. Proprio per questo motivo il consiglio è sempre quello di prestare molta attenzione a tali dati che, come è facile intuire, è bene tenere lontani da occhi indiscreti.

Escludendo questa prima ipotesi, bisogna comunque sapere che c’è chi può in modo del tutto legittimo e legale controllare il nostro conto corrente. Ma di chi si tratta? Ebbene, come è facile immaginare dell’Agenzia delle Entrate. Proprio il Fisco, in effetti, può effettuare i controlli necessari per verificare che non vengano commessi reati di evasione fiscale.

Allo stesso modo, seppure con poteri più limitati rispetto al Fisco, anche la Guardia di Finanza può effettuare dei controlli sul conto corrente. Ma non solo, vi sono poi anche altri soggetti che possono richiedere e ottenere informazioni di questo tipo, ovvero i creditori, sia pubblici che privati. Quest’ultimi, infatti, previa autorizzazione da parte del giudice, possono procedere con un decreto ingiuntivo. Il debitore, pertanto, può di conseguenza ritrovarsi a dover fare i conti con il pignoramento dei propri risparmi.