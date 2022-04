Naufraga dell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi, quanto percepisce di pensione Carmen Di Pietro? Ecco le informazioni disponibili in merito.

Finita di recente al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione al noto reality, sono in molti a voler conoscere qualche curiosità in più su Carmen Di Pietro.

È da poco iniziata la nuova edizione de L’Isola dei famosi, con molti volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi alla prova e intraprendere questa nuova avventura. Tra le coppie sbarcate in Honduras, quella composta da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Proprio la nota showgirl è finita spesso al centro della cronaca rosa nostrana per via della sua vita sentimentale.

In particolare a destare particolare preoccupazione è stato il suo matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro. Rimasta vedova nel 2000, ad esempio, sono in molti a chiedersi quanto percepisca di pensione di reversibilità. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Carmen Di Pietro, quanto guadagna come naufraga de L’Isola dei famosi

Lo scorso 21 marzo 2022 ha preso ufficialmente il via la nuova edizione de L’Isola dei famosi con al timone Ilary Blasi. Molti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi alla prova, come ad esempio la coppia formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

Soffermandosi sull’esperienza della nota showgirl al reality, non è dato sapere a quanto ammontino i suoi compensi. In base ad alcune indiscrezioni in merito, comunque, sembra che i concorrenti de L’Isola dei famosi portino a casa un cachet che oscilla dai 5 ai 7 mila euro a settimana.

È possibile quindi ipotizzare che anche Carmen Di Pietro guadagni delle cifre simili. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Carmen Di Pietro, quanto prende di pensione di reversibilità: le informazioni disponibili

A proposito di soldi, inoltre, a finire spesso al centro dell’attenzione è la pensione di reversibilità che ha percepito nel corso degli anni la naufraga dell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi.

Convolata a nozze nel 1998 con Sandro Paternostro, il noto giornalista è venuto a mancare nel luglio del 2000, lasciando vedova Carmen Di Pietro. Proprio quest’ultima avrebbe quindi ricevuto in eredità, in base a quanto riportato da Il Messaggero, diversi immobili di proprietà.

Ma non solo, nel corso degli anni Carmen Di Pietro avrebbe percepito una pensione di reversibilità che ammonta a 5 mila euro lordi, pari a circa 3 mila euro netti al mese. Una cifra che non passa di certo inosservata, con la stessa showgirl che qualche anno fa a Quinta Colonna, su Canale 5, ha rivelato: “Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione, ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…“.

Un assegno che, a quanto pare, sarebbe riuscita a mantenere anche in seguito al matrimonio con Giuseppe Iannoni. Quest’ultimo, infatti, è stato celebrato solo in Chiesa, senza avere a quanto pare pieni effetti dal punto di vista civile.

Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni è non è dato sapere se ancora oggi la naufraga de L’Isola dei famosi 2022 percepisca o meno tale trattamento economico ed, eventualmente, a quanto ammonti il relativo assegno.