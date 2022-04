Al Superenalotto si vince ancora e si vince bene. Cosa è successo ieri, 31 marzo.

Il momento attuale non ammette più di tanti ripensamenti. Bisogna essere decisi, spietati in un certo punto a prendere ciò che si vuole, ciò che si vorrebbe anzi. Provare a portare dalla propria una condizione che al momento appare più che controproducente. Investire soldi per provare a vincere, magari al Superenalotto. Quale potrebbe essere il senso, ci si crede. Quale potrebbe essere la ragione di una simile condizione, portata avanti con quasi dedizione. Vincere l’unica via per la speranza, immaginare altro, avere voglia di altro.

In tutto il pese l’attesa per l’ormai mitico “6” del Superenalotto si è fatta più che mai spasmodica. Milioni e milioni di cittadini non attendono altro che l’estrazione del premio più alto nel gioco che ormai, si può dire, ha letteralmente preso i loro cuori. Un concorso che grazie proprio ai bottini abbastanza corposi e consistenti ha letteralmente spazzato via ogni sorta di concorrenza. Il Superenalotto è ormai il gioco più apprezzato ed in qualche modo sospirato d’Italia. Ad ogni estrazioni cariche di speranza chiedono soltanto una occasione.

Si diceva per l’attesa per il “6” qualcosa di raramente capitato nel nostro paese. Il jackpot ha ormai raggiunto cifre incredibili, ben più alte dell’ultima vincita, l’ultima affermazione del bottino supremo. Oggi invece si vince con il “5”, per fortuna, è il caso di dirlo. Nell’ultimo periodo una cascata di giocate che imbeccano soltanto cinque numeri lasciandosi il rimpianto del sesto appena sfiorato. La differenza tra i bottini in palio è assolutamente disarmante, di quelle che possono lasciare senza parole se solo si pensa a cosa sarebbe potuto accadere, se.

Superenalotto comandano i “5”: 101.196,17 euro di vincita

Le giocate vincenti arrivano dalla Toscana. Nessuna traccia, come detto del “6” nemmeno l’ombra del massimo bottino che farebbe sognare chiunque. Si vince con il “5”, premio che vale una cifra per niente inconsistente, ben 101.196,17 euro.

Si segnalano, inoltre un premio ottenuto con un “4 stella” da ben 29.117 euro. Di seguito il quadro completo delle vincite del concorso in questione:

6 punti 180.223.530,75 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 101.196,17 € 2 4 punti 291,17 € 710 3 punti 33,98 € 18.280 2 punti 6,28 € 306.864

Il jackpot nel frattempo raggiunge l’incredibile cifra di 181.400.000 euro, una somma di denaro che potrebbe definirsi tranquillamente sconvolgente. Basta considerare che il record massimo di vincita nel nostro paese è di 209 milioni di euro, ci siamo molto vicini insomma. L’ultima affermazione invece risale allo scorso maggio. Siamo quindi nel 2021. A Montappone, nelle Marche, una giocata vincente portò all’ultima imbeccata del “6”, al vincitore andarono la bellezza di 156 milioni di euro.

La speranza degli italiani insomma è tutta li, tutta riposta tra sei numeri che potrebbero in effetti cambiare per sempre la vita del protagonista potenziale in questione. Niente di particolarmente complesso. Sei numeri da indovinare. Milioni e milioni di candidati in tutto il paese ed una voglia di mandare tutto all’aria, di riprendere nuovamente a vivere però da una diversa prospettiva. Ripartire considerando nuovi aspetti, nuovi scenari. Dimenticare il passato e lanciarsi in un nuovo universo di speranza ed ottimismo.