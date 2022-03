Nota influencer e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Soleil Sorge. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice, Solei Sorge è riuscita in poco tempo a diventare una vera e propria influencer. Concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna

Soleil Sorge: chi è, altezza, carriera

Nome: Soleil Anastasia Sorge

Altezza: 173 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 5 Luglio 1994

Luogo di nascita: Los Angeles

Nata a Los Angeles il 5 Luglio 1994, Soleil Anastasia Sorge, conosciuta anche come Soleil Stasi, è alta 173 cm ed è del segno zodiacale del Cancro. Durante la sua infanzia si stabilisce in Abruzzo, dove frequenta il Liceo Scientifico per poi seguire il suo sogno di diventare un attrice a New York. Ha frequentato, infatti, un corso di recitazione al “The Lee Strasberg Theatre & Film Institute” a Manhattan, New York.

Tornata in Italia ha lavorato per Roma Tv e Roma Now. In seguito ha partecipato a Miss Italia, per poi iniziare a lavorare come modella, fotomodella e recitare anche in un videoclip di Eman, “Il Mio Vizio”. Nel 2016 diventa nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice dell’allora tronista Luca Onestini.

Grazie alla partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi, Soleil Sorge diventa una vera e propria influencer. Nel 2019 partecipa a L’Isola dei famosi, mentre nel 2020 prende parte a Pechino Express assieme alla madre Wendy Kay. Nel 2021 è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini.

Soleil Sorge: vita privata, ex, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, il primo amore di Soleil Sorge è stato un ragazzo di nome Kevin. Una storia durata un anno e mezzo, finita in modo tragico. La stessa influencer, in un’intervista rilasciata a DiPiù ha raccontato: “Il mio primo amore è morto a causa di un’overdose“. Ha quindi proseguito: “Quando me lo comunicarono noi c’eravamo già lasciati da qualche settimana, dopo un anno e mezzo d’amore. Però io lo amavo ancora“.

In seguito Soleil Sorge ha partecipato all’edizione 2016-2017 di Uomini e Donne, dove viene scelta da Luca Onestini. La loro relazione, però, si interrompe mentre Onestini partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando l’ex tronista scopre che Soleil Sorge era stata paparazzata con l’altro protagonista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna. Onestini e Soleil Sorge, quindi, si lasciano in diretta al GF Vip, con l’influencer che intraprende quindi una relazione con Marco Cartasegna.

La loro storia dura fino all’estate 2018. L’anno seguente, durante la partecipazione a L’Isola dei famosi, ha un flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez. La storia finisce poco dopo, con Soleil Sorge che in seguito ha un flirt con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua attuale situazione sentimentale, sembra che Soleil Sorge abbia un uomo che l’aspetta fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Parlando, nel corso della sua esperienza al GF Vip, con Francesca Cipriani, la stessa Soleil Sorge, a proposito dell’istinto di maternità ha affermato: “Adesso sento quel cambiamento, come donna mi sentirei in grado di prendermi cura di un bambino“. Per quanto riguarda la persona conosciuta quest’estate, inoltre, ha rivelato: “Questa persona ha messo in dubbio tutto, vedo tanto rispetto. Potrebbe veramente essere l’uomo della mia vita“.

Soleil Sorge: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Soleil Sorge. È possibile comunque ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. Come noto è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, i compensi risultano differenti a seconda della popolarità del concorrente.

Entrando nei dettagli dovrebbero essere compresi tra i 5 e i 10 mila euro a settimana. A determinare il guadagno finale, pertanto, è la permanenza. Ai compensi settimanali bisogna poi aggiungere il montepremi finale che si aggiudica il vincitore, per un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza.

Non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi percepiti per la sua partecipazione al reality. Se tutto questo non bastasse, Soleil Sorge è anche una vera e propria influencer, tanto da vantare tantissimi follower su Instagram.

A tal proposito interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, tra i 5 mila e 50 mila follower, possono guadagnare da 50 a 500 euro a post. I macro influencer, ovvero coloro che vantano da 300 mila a un milione di follower possono guadagnare da 2.500 a 5 mila euro a post. Da non dimenticare, poi, i mega influencer che, invece, arrivano a cifre che toccano i 15 mila euro fino ad arrivare ai 60 mila euro.

Soleil Sorge: Instagram e Facebook

Molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, Soleil Sorge condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.