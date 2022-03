Vediamo cosa prevedono le normative vigenti per quanto concerne il pagamento con il pos dal tabaccaio su sigarette e valori bollati

Non è raro che alcuni esercenti del settori rifiutino i pagamenti elettronici o pongano un limite di spesa minima. Si tratta di una pratica legale?

Effettuare i pagamenti con il pos è ormai una prassi sempre più comune. Non tutti gli esercenti la digeriscono volentieri visto che questa modalità di transazione riduce i loro guadagni.

Per effetto di ciò alcuni trascendono in comportamenti non propriamente leciti, declinando le operazioni di importo basso o per determinati articoli. È il caso del tabaccaio che potrebbe accampare la scusa di una fantomatica legge per evitare il saldo con carta o bancomat per quanto concerne le sigarette.

Pagamento con pos: il tabaccaio può rifiutarlo per le sigarette? La legge non lascia scampo

Nulla di più menzognero. Le disposizioni in vigore parlano chiaro in tal senso: non si può declinare in alcun modo la proposta del cliente di effettuare il pagamento con strumenti elettronici.

Quindi anche per le sigarette vale il medesimo principio, così come per i valori bollati. Anzi, per lo loro questi beni e servizi sono fonte di guadagno visto che così attirano clientela. Altra pratica scorretta è quella del limite di spesa (generalmente di 5 euro). Non è legale, sappiatelo.

Stesso discorso per quanto concerne l’applicazione di una maggiorazione per i cittadini che optano per strumenti digitali. Non è assolutamente corretto e soprattutto consentito. Ancora oggi però non è così raro sentire certe “trattative” quando si è in fila alla cassa. Non vanno prese in considerazione per nessun motivo. I commercianti devono essere pronti ad accettare ogni genere di modalità di pagamento.

Purtroppo il vero problema in questi frangenti, è la mancanza di sanzioni certe per chi si comporta in questo modo. In passato durante il Governo Conte era stata introdotta una contravvenzione di 30 euro più il 4% del valore della transazione.

I consumatori però l’hanno sempre considerata una fake news. Infatti, di rado sono stati puniti questi atteggiamenti e quando ciò è successo è bastata una contestazione per eliminare la contravvenzione.