Assunzioni con contratto a tempo indeterminato e senza esperienza pregressa richiesta, non è un sogno ma la realtà. Scopriamo chi ha attivato queste incredibili opportunità di lavoro.

Nota catena della grande distribuzione assume personale senza esperienza offrendo un contratto a tempo indeterminato. Non c’è un momento da perdere, preparate il cv e cambiate la vostra vita.

Sul web è possibile trovare tante offerte di lavoro molte delle quali deludono per i requisiti richiesti. In special modo, i giovani sono penalizzati nel momento in cui come condizione necessaria per una possibile assunzione viene indicata un’esperienza pregressa variabile dai sei mesi ai tre anni nel settore. Tale requisito esclude un’intera categoria di candidati che potrebbero avere le giuste qualità per eccellere nell’occupazione ma non hanno l’opportunità di dimostrarlo. Fortunatamente alcune aziende non scartano a priori le candidature di persone inesperte. Parliamo, ad esempio, della nota catena Carrefour che attualmente ha attive numerose posizioni aperte dedicate anche ai giovani senza esperienza.

Assunzioni a tempo indeterminato di Carrefour

Carrefour è una grande catena di distribuzione presente in trenta Paesi del mondo. Una solida realtà che si impegna per soddisfare i clienti ma agisce anche su un altro piano, quello della formazione di dipendenti qualificati e professionali. Il portale dell’azienda presenta la sezione “Lavora con Noi” in cui è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro attive relative alla ricerca del personale per assunzioni con contratto a tempo determinato e indeterminato. La ricerca, poi, si rivolge sia a professionisti già specializzati – con la tanto desiderata esperienza pregressa – sia a giovani alla prima esperienza.

Il sito consente di accedere a diverse sezioni in base alla sede di lavoro desiderata. Offre l’opportunità, infatti, di scegliere tra il lavoro nei punti vendita, nei depositi, in sede o nel digital. Cliccando sull’opzione preferita si potranno conoscere le offerte attualmente attive. Dopo aver letto i requisiti e le competenze richieste si potrà inoltrare direttamente la propria candidatura caricando online il curriculum vitae e compilando un apposito form.

I ruoli ricercati dall’azienda

Iniziamo dall’addetto alle vendite, un ruolo che non richiede esperienze pregresse. E’ previsto uno stage di sei mesi con lavoro full time su turni. La figura si occuperà della gestione dei clienti, della pulizia del reparto assegnato e dovrà assicurare l’ordine. Altra opportunità lavorativa è quella che cerca uno specialista Gastronomia a Bellusco. E’ richiesta abilità nel maneggiare i coltelli e gli strumenti del mestiere e tra i requisiti compare una preferibile esperienza pregressa ma non necessaria.

La ricerca degli specialisti varia dal reparto ortofrutta a quello di macelleria e le sedi di lavoro sono sparse in tutta Italia. Citiamo Torino, Milano, Como, Varese, Latina, Rieti, Genova e Imperia. Infine, ricordiamo che Carrefour consente l’invio di una candidatura spontanea senza necessità di scegliere una posizione aperta. Basterà entrare nella sezione dedicata, compilare il form e allegare il cv.