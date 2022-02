Occhio alle novità che riguardano la Naspi! È in arrivo, infatti, un nuovo bonus Inps. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti al secondo mese del 2022 e la speranza comune è che quest’anno porti con sé delle notizie positive.

Ormai da due anni a questa parte, purtroppo, ci ritroviamo a dover fare i conti con il Covid e l’impatto negativo di quest’ultimo sull’economia. Sempre più persone, purtroppo, si ritrovano a dover fare i conti con delle minori entrate e di conseguenza con delle crescenti difficoltà nel riuscire a fronteggiare le varie spese.

A rivestire un ruolo particolarmente importante in tale ambito, pertanto, sono i vari sussidi messi a disposizione dall’esecutivo, come ad esempio la Naspi. Ebbene, proprio soffermandosi su quest’ultima bisogna sapere che è in arrivo un nuovo bonus. Ma di cosa si tratta e soprattutto chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Abbiamo già visto che chi non ha inviato questa comunicazione entro il 31 gennaio 2022 rischia di perdere la Naspi. Ebbene, proprio soffermandosi su questa misura è bene sapere che nel corso del 2022 sono previste delle importanti novità.

Innanzitutto è bene ricordare che per ottenere la Naspi bisogna innanzitutto presentare apposita richiesta. L’Inps, quindi, provvederà ad erogare tale indennità per un numero di mesi pari alla metà dei mesi lavorati negli ultimi quattro anni per un massimo di 24 mesi.

Fino all’anno scorso era previsto che a partire dal quarto mese, ovvero dal 91esimo giorno dalla data di erogazione, l’importo si riduceva del 3% per effetto del decalage. A giugno, sempre del 2021, però, il decreto sostegni bis ha introdotto un meccanismo per cui fino alla fine del 2021 non si dovesse più applicare il decalage del 3% sia a chi percepiva già tale indennità che ai nuovi beneficiari.

Con l’arrivo del nuovo anno, però, bisogna fare i conti con delle importanti novità in merito. A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, il decalage del 3% scatta a partire dal sesto mese e non più dal quarto per i lavoratori con meno di 55 anni. Il decalage scatta a partire dall’ottavo mese, invece, per i lavoratori con più di 55 anni.

Naspi 2022, in arrivo nuovo bonus Inps: tutto quello che c’è da sapere

Ma non solo, in base a quanto previsto con il decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, vi è un bonus pensato a favore delle persone disoccupate che merita particolare attenzione. Entrando nei dettagli bisogna sapere che si tratta di un bonus a favore dei nuclei familiari monoparentali o monoreddito con uno o più figli con disabilità pari almeno al 60%.

Con il termine genitore disoccupato, ricordiamo, si fa riferimento a una persona che non raggiunge determinati livelli di reddito o senza impiego. In particolare il reddito deve risultare inferiore a 8.145 euro all’anno se lavoratore dipendente. Tale soglia deve essere inferiore a 4.800 euro all’anno se si tratta di un lavoratore autonomo. Per quanto riguarda l’Isee, invece, non deve essere superiore a 3 mila euro.

I soggetti aventi diritto devono provvedere a presentare apposita domanda all’Inps tra il 1° febbraio e il 31 marzo di ogni anno per gli anni 2022 e 2023. L’importo del contributo sarà pari a 150 euro al mese per un anno. In presenza di due o più figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60% l’importo sarà pari a 300 euro al mese in presenza di due figli. Tale importo sarà pari a 500 euro al mese in presenza di più di due figli.