Un “mestiere” a propensione femminile ma che non chiude totalmente le porte agli uomini. A svolgere la professione di badante in Italia sono per la maggior parte cittadini stranieri. Un compito no n facile, a contatto quotidiano con soggetti fragili.

La figura professionale di badante, o assistente familiare, è sempre più richiesta dalle famiglie che necessitano di assistenza qualificata per i propri cari. Questa tendenza si è affermata sempre più nel tempo e sembra compatibile col diminuito ricorso all’assistenza in regime residenziale. Infatti, anche per l’aumentata sensibilità verso la non facile condizione delle persone malate o non più autosufficienti, sembra che la soluzione preferita, naturalmente quando è possibile scegliere, sia l’assistenza domiciliare.

La casa, luogo sicuro e familiare per eccellenza, continua quindi ad essere il centro degli affetti e il punto di riferimento irrinunciabile anche e, soprattutto, in quei casi in cui è realmente terapeutico circondarsi di cose e persone che ricordino l’identità personale e che possano dare protezione anche nelle situazioni più difficili. In ogni caso, per chi sta male è importante trovarsi con i propri cari e in ambiente conosciuto e amato. È importante trovarsi a casa.

Badante: non è una professione “al femminile” f

La badante è una professione al femminile, ma non del tutto perché il numero di uomini, che si sta facendo strada in questo campo, è in crescita. Le attività da svolgere riguardano la cura della persona assistita, anziana, malata, disabile o non autosufficiente nelle attività quotidiane, che vanno dalla cura dell’igiene personale, alla preparazione dei pasti, dalla somministrazione di farmaci, all’accompagnamento nelle uscite. La professione richiede, normalmente, di saper cucinare e di provvedere anche alla cura e tenuta della casa, effettuando piccoli lavori domestici, soprattutto quando si è conviventi.

Non è una professione sanitaria, da non confondere con l’infermiere di famiglia o l’oss

La badante non svolge, dunque, attività di tipo sanitario. È necessario il possesso della patente di guida, se nelle mansioni concordate c’è anche quella di accompagnare la persona assistita per visite o altre commissioni.

Disponibilità notturna al servizio del malato

È richiesta la disponibilità notturna, nei casi più gravi che necessitano di sorveglianza costante. Infatti, una soluzione molto diffusa è quella di offrire, in aggiunta, vitto e alloggio per le badanti disponibili all’assistenza continuata.

Pazienza e capacità di ascolto: le indispensabili doti umane

Il primo requisito che deve possedere chi decide d’intraprendere questa professione, più simile ad una missione che ad un semplice lavoro, è la capacità di ascolto. Proprio come per l’operatore socio sanitario, l’empatia è fondamentale, perché permette di comprendere i bisogni della persona e di legarsi più facilmente in una relazione che deve essere costruttiva e benefica.

La pazienza è un’altra dote imprescindibile che deve permettere di instaurare un rapporto con una persona in difficoltà, che non accetta la propria condizione e che, magari, è diffidente per natura. Inoltre, rispetto all’OSS, la badante deve introdursi in un ambiente in cui esistono regole e abitudini a cui, nella maggior parte dei casi, ci si deve adeguare per favorire il buon esito dell’assistenza. La fiducia, infatti, deve essere reciproca e si guadagna nel corso del tempo.

Cura della persona, ascolto, empatia

Per diventare badante i requisiti da possedere non sono moltissimi, se non, come già detto, una spiccata propensione alla cura della persona, della casa, all’ascolto e all’empatia.

I requisiti possono variare a seconda dell’esigenza della persona da assistere: si può trattare di un anziano che non ha particolari problemi, ma necessita solo di assistenza nelle mansioni domestiche o di una persona con problemi di disabilità.

Differenza tra badante e colf

Nel linguaggio comune vengono spesso usati i termini badante e colf. I due vocaboli vengono usati similarmente ma hanno significati completamente diversi tra di loro.

Con il termine badante viene indicata una persona che si occupa dell’assistenza di anziani, malati e persone non autosufficienti; può anche svolgere le mansioni della colf qualora ve ne fosse necessità. La badante si occupa dell’assistenza della persona anziana a tutto tondo, l’aiuta a lavarsi, a cambiarsi, nei suoi spostamenti, accompagna l’anziano/a nelle sue commissioni o a fare passeggiate, va dal medico o in farmacia e molto spesso, in caso di persona non autosufficiente, si deve prendere cura anche della casa dell’anziano/a.

Il termine colf, nato dall’unione delle parole collaboratrice (o collaboratore) familiare, viene utilizzato, invece, per descrivere una tipologia di lavoratori che si occupano principalmente di faccende domestiche, ossia un’attività lavorativa prestata in modo diretto ed esclusivo al soddisfacimento delle esigenze familiari. Il lavoro della colf, o collaboratrice domestica, è quello di occuparsi delle faccende domestiche, riordinare, lavare, cucinare, collaborando dunque con la famiglia che l’ha assunta.

Badante oggi: la summa dei requisiti fondamentali

In linea generale per diventare badante i requisiti richiesti sono:

avere 18 anni;

aver frequentato un corso in area socio-sanitaria, anche se non è strettamente obbligatorio;

propensione alla cura della persona;

avere buone capacità empatiche e relazionali.

Le principali mansioni da svolgere

Tra le mansioni che il badante deve svolgere vi possono essere:

acquisto di generi alimentari;

preparazione e somministrazione dei pasti;

assistenza nell’igiene personale;

accompagnare l’assistito nello svolgimento delle attività quotidiane;

intrattenere la persona con attività ricreative.

Questi requisiti valgono in linea generale salvo dover assistere persone con problemi particolari e che richiedono competenze specifiche.

I requisiti, funzione sociale: nulla va lasciato al caso.

Più della metà delle badanti che lavorano in Italia sono di nazionalità straniera. Oltre ai problemi legati alla diversità della lingua, è importante non improvvisarvi nella professione. Infatti, la badante deve svolgere un’importante e delicatissima funzione sociale, entrando in contatto con le fasce deboli della società, cioè anziani, malati e disabili. Pertanto, la sua preparazione non può essere lasciata al caso.

Nessun titolo di studio specifico ma lingua italiana al primi posto

Per quanto riguarda il titolo di studio, non sono richieste qualifiche specifiche ma sarà necessario avere una buona padronanza della lingua italiana sia parlata che scritta. Requisito fondamentale per comprendersi al meglio con la persona da assistere. E’, comunque, importante accedere alla giusta formazione per conseguire una specializzazione professionale.

Come già detto, dato che la badante non deve svolgere attività di tipo strettamente sanitario, non è richiesta né la qualifica di OSS, né quella infermieristica anche se, naturalmente, saranno molto gradite. Però, se il caso lo richiede, deve poter essere in grado ad esempio di prestare i primi aiuti in caso di emergenza, secondo quanto stabilito dalle attività base di pronto soccorso.

I corsi regionali e le associazioni di categoria

Le Regioni organizzano, periodicamente, corsi di formazione suddivisi in attività teoriche e laboratori di pratica o tirocini volta ad insegnare un mestiere a disoccupati e inoccupati. Anche iscriversi ad un’associazione di categoria ha i suoi lati positivi. Infatti, oltre a beneficiare di assistenza legale, fiscale e contabile, questi enti offrono la formazione completamente gratuita in modalità presenza ed e-learning.

I temi di studio dei corsi regionali

I temi di studio sono, normalmente, i seguenti:

La relazione di aiuto con la persona anziana: l’invecchiamento;

Cura e igiene, mantenimento dell’autonomia e della dimensione sociale;

La gestione delle emergenze e la chiamata dei soccorsi;

Supporto alla deambulazione e all’utilizzo di presidi;

Cura e pulizia della casa: organizzare e svolgere i lavori nel domicilio;

Laboratori di stiro, tenere il guardaroba, lavare i capi di abbigliamento;

Laboratori di cucina, preparazione dei pasti, servizio in tavola.

Il contratto di lavoro: il datore di lavoro è la famiglia

Come in ogni lavoro anche chi vuole diventare badante deve stipulare un contratto con la famiglia o persona presso cui va a prestare servizio. Il datore di lavoro in questo caso è tenuto a regolarizzare l’assistente familiare comunicando all’INPS la stipula del contratto di lavoro e pagando i contributi richiesti.

Addio contanti

Questo passaggio è importante dal momento che il lavoro di badante è fortemente soggetto a evasione fiscale. È di questi ultimi giorni la proposta di addio ai contanti per il pagamento dello stipendio di badanti e colf, e dunque l’obbligo di farlo solo con strumenti tracciabili.

Il badante o la badante può essere convivente, può cioè prestare servizio a seconda delle esigenze e orari previsti, ma può essere assunto anche per assistenza ospedaliera o notturna e quindi alloggiare presso la famiglia del malato o dell’anziano. Prima di capire quanto guadagna un badante, vediamo quali sono i requisiti necessari per diventarlo.

I maggiori guadagni arrivano dall’assistenza notturna

Il badante, a seconda della necessità del datore di lavoro, potrebbe essere assunto come convivente, a ore o per l’assistenza notturna. Questo prevede una variazione del compenso stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Chi aspira a diventare badante deve sapere certo anche quanto guadagna.

Chi vuole diventare badante dovrebbe anche informarsi quindi su quanto guadagna questa tipologia di assistente familiare. Lo stipendio varia a seconda del tipo di contratto da stipulare con il datore di lavoro e sulla base di tabelle retributive aggiornate ogni anno.

Quanto guadagna oggi una badante?

È di gennaio 2021 l’aggiornamento delle retribuzioni minime per colf e badanti, secondo quanto siglato presso il Ministero del Lavoro e come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Il badante a seconda che sia convivente, non convivente o assunto per assistenza notturna rientra nelle seguenti tipologie di stipendio:

conviventi : da un minimo di 636,20 euro a un massimo di 1.214,56 euro di più un’indennità 171,04 euro al mese;

: da un minimo di 636,20 euro a un massimo di 1.214,56 euro di più un’indennità 171,04 euro al mese; non conviventi : da un minimo di 4,62 euro a un massimo di 8,21 euro come minimo orario giornaliero;

: da un minimo di 4,62 euro a un massimo di 8,21 euro come minimo orario giornaliero; assistenza notturna: da un minimo di 997,67 euro per l’assistenza di persone autosufficienti a un massimo di 1.396,77 euro. Per il livello unico invece la presenza notturna prevede un mensile minimo di 668,01 euro.

Ovviamente questi importi considerano il minimo e il massimo della retribuzione, soggetta comunque a variazione a seconda del livello dell’assistente familiare.

Chi aspira a diventare badante, o già lo è e vuole sapere a quanto dovrebbe ammontare lo stipendio minimo, può consultare le tabelle retributive del CCNL.

Che doveri hanno le famiglie?

Quanto costa un badante alle famiglie? È quello che si potrebbe chiedere una persona che necessita di assistenza. Sono state annunciate novità per il 2020 anche per i datori di lavoro che assumono un badante.

È riservata a questa figura professionale e a colf la proposta di addio ai contanti per il pagamento dello stipendio e dunque l’utilizzo solo di sistemi tracciabili.

Questa misura rientra nella “battaglia al lavoro nero” e nella lotta all’evasione fiscale del governo Conte bis.

Occhio alle tasse

Ancora, vi è la tassa su colf e badanti. Secondo questa proposta il datore di lavoro verrà considerato come sostituto d’imposta e dunque andrà ad applicare allo stipendio del badante le ritenute Irpef.

Questo comporterebbe dunque una trattenuta sul mensile del lavoratore, il quale però non sarebbe tenuto a pagare l’intero importo Irpef a fine anno. In realtà anche per il datore di lavoro non sarebbe un costo perché dovrebbe solo versare quanto trattenuto in busta paga allo Stato.

Un badante costa alla famiglia in termini di pratiche burocratiche da adempiere, come per esempio il calcolo mensile delle imposte e il modello F24. Il datore di lavoro dovrebbe prima calcolare l’aliquota, le detrazioni da lavoro o per la famiglia a carico, ancora le addizionali regionali e comunali.

Inps e burocrazia

Una lunga trafila dunque, ma per la conferma di queste novità sulla posizione di colf e badanti bisognerà tuttavia attendere l’approvazione della Legge di bilancio.

Una sezione dedicata sul sito dell’INPS, per esempio, è a disposizione sia di chi vuole diventare badante, sia dei datori di lavoro per adempiere a tutte le pratiche in modo trasparente e nel rispetto delle regole.