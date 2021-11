Pioggia di soldi in arrivo con il Black Week, nuova iniziativa speciale del Superenalotto. Entriamo nei dettagli e scopriamo codici vincenti e come funziona.

Famiglia, lavoro, tempo libero e tanto altro ancora. Sono tante le cose che ci ritroviamo puntualmente a dover affrontare e che richiedono, nella maggior parte dei casi, un esborso di tipo economico. Proprio il denaro, in effetti, ci aiuta a risolvere un bel po’ di problemi e per questo non stupisce che in tanti siano alla ricerca di soluzioni che permettano loro di ottenere del denaro extra.

Da qui nasce la decisione di molti di giocare al Superenalotto, o ad altri giochi disponibili, con la speranza di riuscire a portarsi a casa delle cifre da capogiro. Ebbene, in tale ambito interesserà sapere che è arrivato il Black Week. Una nuova iniziativa speciale del Superenalotto che permette di portarsi a casi dei premi con cifre da capogiro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come funziona e codici vincenti.

Superenalotto, pioggia di soldi in arrivo con il Black Week: cosa c’è da sapere

Buone notizie per tutti coloro che sperano di portare a casa delle cifre da capogiro grazie al Superenalotto Superstar. È arrivata, infatti, la Black Week, la nuova iniziativa speciale che mette in palio 300 premi garantiti da 50 mila euro. In occasione dei concorsi del 23, 25 e 27 novembre, infatti, oltre agli ormai noti premi del Superenalotto SuperStar, vi sono in palio ben 100 premi da 50 mila euro per ogni concorso.

Per poter partecipare a tale iniziativa non bisogna fare altro che convalidare una qualsiasi giocata del SuperEnalotto con SuperStar. In questo modo si riceve un codice univoco grazie al quale poter partecipare all’estrazione del concorso Black Week. Quest’ultimo, come già detto, è valido solo per le giocate del 23 novembre, 25 novembre e 27 novembre. Questo vuol dire che è ancora possibile partecipare solo ad un altro appuntamento, ovvero quello in programma domani, sabato 27 novembre.

I codici vincenti del 25 novembre

Non sono previsti costi aggiuntivi, basta infatti giocare al SuperEnalotto con SuperStar per poter prendere parte a tale iniziativa. I codici vincenti, ovviamente, vengono comunicati alla chiusura di ogni concorso speciale. Entrando nei dettagli ricordiamo che sono già usciti i codici vincenti del Black Week di giovedì 25 novembre. Entrando nei dettagli sono:

0024A48D0038-1 0044A28D00CE-2 0058A28D000C-2 0131AA8D0123-1 0179A68D000D-1 0209A38D00A1-1 0239A68D0030-2 0297A88D0044-2 0346B28D0008-1 0596AC8D003E-2 0671A18D0032-2 0742A78D0034-1 0791A48D0017-19 0952AE8D002B-1 0975A48D00BD-1 1063A48D001F-2 1063B98D0040-2 1064CC8D0006-3 1177A68D003F-2 1233AE8D0161-3 1300C38D0062-3 1327B18D0083-1 1331AC8D00D3-2 1549B48D0076-1 1556A68D0039-5 1681A68D0033-1 1883A88D00B7-2 2019AB8D008F-3 2205AC8D0048-4 2375BE8D0062-1 2405AC8D0041-13 2643A48D0018-4 2676A28D0026-1 3102B78D0094-1 3210A68D0096-1 3303AA8D0001-2 3784AA8D0010-1 3817B58D002D-4 3831B38D00E9-2 3872A18D0053-1 5031A38D001D-2 5209B38D0042-1 5225AC8D005E-3 5283A48D00D4-1 5529A88D003C-1 5880C38D0021-1 6009CE8D0010-1 6011A18D001D-3 6170BE8D007F-2 6239A38D001D-1 6242A38D0066-2 6367AE8D002C-1 6390AD8D0057-1 6719A88D0078-2 6960AB8D0027-4 7026A78D001B-1 7209A68D0010-1 7420AE8D0025-1 7539AC8D0034-2 7574AC8D0026-1 8302A68D0026-1 8547BA8D0042-2 8586A68D0015-11 8929A48D0002-1 9000F18D00CF-1 9005F18D0F78-2 9005K18D029B-1 9005L18D1547-1 9005M18D0D54-9 9005T18D0F79-2 9005U18D135C-2 9005Z18D09F8-3 9017A58D0021-25 9023A38D004E-4 9036AA8D000E-1 9090E38D00ED-29 9090E38D0148-103 9090F38D01E4-76 9090F38D0218-81 9090F38D0356-1 9090F38D0397-26 9090F38D03EE-100 9090F38D0402-859 9090F38D0474-15 9090F38D0542-9966 9090F38D0543-889 9090F38D0553-9381 9090F38D0555-2118 9090F38D0562-5573 9090F38D0563-8412 9090F38D061B-4384 9090F38D061B-9893 9090F38D06D9-56 9090F38D07B4-6 9090F38D0823-84 9090F38D0A40-30 9315BB8D001E-2 9397A68D0017-1 9567A88D0004-1 9804BA8D003A-1

Se sei tra i fortunati vincitori di uno dei premi messi a disposizione con il Black Week, quindi, non ti resta che riscuotere il premio entro 90 giorni presso gli Uffici Premi Sisal a Roma oppure Milano e trascorrere un Natale all’insegna della tranquillità economica.