La Black Week Superenalotto è iniziata ieri, martedì 23, e si concluderà il 27 novembre. Pochi giorni per vincere uno dei trecento premi da 50 mila euro e regalarsi un magico Natale.

La settimana del Black Friday regala occasioni imperdibili non solo per gli acquisti elettronici, di abbigliamento, accessori e simili ma anche in settori differenti. Il Venerdì nero si incontra anche con il Superenalotto offrendo la possibilità di vincere 50 mila euro. Il periodo fortunato è iniziato con l’estrazione del 23 novembre, continuerà domani, 25 novembre e si concluderà il 27 novembre. Tre concorsi speciali, dunque, in cui si potranno vincere non solo i tradizionali premi del Superenalotto SuperStar ma anche trecento premi aggiuntivi del valore di 50 mila euro ciascuno.

Le info per la partecipazione alla Black week Superenalotto

I giocatori che hanno acquistato una giocata del Superenalotto SuperStar possono partecipare ad uno dei tre concorsi attivi durante la Black week. I numeri di riferimento sono 140, 141 e 142 rispettivamente per i giorni 23, 25 e 27 novembre. Una partecipazione, dunque, è già accantonata mentre si hanno altre due possibilità per vincere 50 mila euro.

I premi in palio sono 300 e verranno assegnati mediate l’estrazione di cento codici per ogni concorso della Black Week Superenalotto. Questi 100 codici saranno estratti tra tutti i codici univoci giocati con SuperStar nei giorni indicati. Dopo la chiusura del concorso i vincitori verranno a conoscenza della vincita nello stesso momento in cui vengono solitamente comunicati i risultati delle estrazioni dei vari concorsi. Ricordiamo che la convalida di una giocata può essere effettuata fino alle ore 19.30 del giorno stesso dell’estrazione.

Come accertare la vincita

Per controllare se si è tra i fortunati vincitori occorrerà accedere al portale del Superenalotto www.superenalotto.it oppure al sito www.giochinumerici.info ed entrare nella sezione “Verifica Vincite”. In alternativa, sarà possibile utilizzare l’app ufficiale Superenalotto oppure recarsi presso un punto vendita Sisal.

Dopo ogni estrazione l’elenco dei codici verrà caricato nelle pagine apposite. Il giocatore potrà decidere se verificare singolarmente ogni codice oppure se ricercare direttamente tutti quelli di proprio interesse. In questo secondo caso sarà necessario inserire nella maschera il codice da 25 cifre presente sulla ricevuta di gioco. E’ bene sapere che tutti i risultati dei concorsi verranno resi disponibili entro le ore 24.00 del giorno stesso.