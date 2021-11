Katia Ricciarelli riceve l’assegno di mantenimento da Pippo Baudo? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Katia Ricciarelli è una cantante lirica affermata, conosciuta in tutto il mondo e che ha collaborato a livello internazionale con i più grandi. Nata a Rovigo nel 1946, attualmente è finita al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la grande artista ha modo di far conoscere alcuni lati di sé finora sconosciuti.

Non stupisce, quindi, che siano in molti ad essere curiosi di sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio se percepisca o meno l’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito Pippo Baudo, con il quale è stata sentimentalmente legata per tantissimi anni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Katia Ricciarelli, quanto riceve di alimenti da Pippo Baudo? La risposta sorprende tutti

Nota in tutto il mondo per la sua carriera all’insegna del successo, Katia Ricciarelli è finita di recente al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio qui sta vivendo un’esperienza a 360 gradi, rendendosi protagonista di varie dinamiche. Non stupisce, quindi, che molti siano curiosi di sapere qualcosa in più su di lei.

A tal proposito ricordiamo che Katia Ricciarelli è stata sposata dal 1986 fino al 2004 con Pippo Baudo. Una storia d’amore che sembrava indissolubile, tanto che la notizia del divorzio si rivelò essere un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Allo stesso tempo non sono mancate le indiscrezioni su tale argomento, con molti che continuano a chiedersi se Pippo Baudo versi o meno un assegno di mantenimento alla sua ex moglie.

Ebbene, all’epoca dei fatti si diffuse l’indiscrezione in base alla quale la cantante lirica avesse ottenuto 12 mila euro al mese per il mantenimento durante la separazione dal conduttore. Ma non solo, anche qualche milione di euro come liquidazione definitiva. Proprio sull’argomento è intervenuta la stessa Ricciarelli che qualche tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha spiegato: “Al contrario io non ho ricevuto niente né dal matrimonio né tanto meno dal divorzio“.

Per poi aggiungere: “Al momento della separazione, in una fase interlocutoria, il tribunale mi diede un assegno di 12 mila euro mensili, percepii solo un periodo e venne sospeso quando il nostro matrimonio si chiuse col divorzio. Da quel momento il mio ex marito non mi ha dato più niente. Non gli ho mai chiesto niente, il mio lavoro mi consente una completa indipendenza economica di cui vado fiera“.

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: quanto guadagna

A proposito di soldi, inoltre, sono in molti a voler sapere a quanto ammontino i compensi dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ebbene, bisogna sapere che i guadagni, a quanto pare, differiscono a seconda della popolarità del protagonista.

In tal senso, in base a quanto riportato dal portale I Love Trading, sembra che, per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, tra le più pagate vi sia proprio Katia Ricciarelli che dovrebbero percepire ben 15 mila euro a settimana. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.