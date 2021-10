Una moneta assolutamente unica che arriva a sfiorare cifre impensabili per un articolo del genere. I dettagli.

Stare dietro alla storia di una moneta o di una banconota per chi inizia una collezione al dire il vero molto impegnativa, è qualcosa di assolutamente complesso e molto particolare. Non è semplice restare aggiornati, non è semplice avere la possibilità di indagare a tutti gli effetti quelle dinamiche che contribuiscono i maniera decisiva a determinare l’idea che circola intorno alla moneta in questione e di conseguenza la sua valutazione.

Valutazione che ovviamente comprende tutta una serie di logiche che vanno a determinare in qualche modo quella che può essere definita la fisionomia della moneta stessa. Data di conio, particolari caratteristiche, eventuali errori. Una serie di fattori che possono andare a determinare alcune dinamiche che ci portano a conclusioni assolutamente insperate. Siamo certi che certe conclusioni, per l’appunto, lasceranno assolutamente a bocca aperta. Valutazioni quasi impossibili da incontrare.

Una stella, ed il valore di questa moneta tocca vette impensabili per un simile articolo

La moneta di cui stiamo parlando ha dei tratti assolutamente unici. Ci riferiamo ad un esemplare coniato nel 2003 che contiene un errore che tutti sarebbero in grado di notare. Una stella mancante sui lati della moneta stessa tra quelle che sono le decorazioni che caratterizzano lo stesso articolo. Parliamo di qualcosa di assolutamente unico, e di un numero di esemplari difficilmente quantificabile, probabilmente, ci riferiamo a pochissime unità. Notizie poco chiare e per niente dettagliate, insomma per questo raro esemplare.

LEGGI ANCHE >>> La moneta da 100 Lire, una splendida annata: 4 mila motivi per cercarla

La piattaforma di vendita on line Ebay, mette in vendita la moneta in questione, datata 2003 ad un prezzo davvero incredibile e forse impensabile. 99mila euro, una valutazione assolutamente fuori da ogni logica presunta. E’ chiaro che in certi casi bisogna prima di tutto informarsi al meglio prima di provare in qualche modo a tentare l’acquisto di simili esemplari attraverso il web. Il rischio è sempre dietro l’angolo ed un falso potrebbe in alcuni casi essere spacciato per esemplare autentico. Essere cauti in certi contesti rappresenta sempre la miglior mossa.