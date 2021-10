Una moneta davvero unica, a cominciare dalla sua valutazione. Oggi un vero tesoro se ritrovato tra le mani.

Oggi si colleziona qualsiasi cosa, basta girare su internet e rendersi conto di quanto il mondo del collezionismo abbia subito uno scossone del tutto positivo, considerato che qualsiasi oggetto ormai sembra acquisire valore perchè collezionato da qualcuno. Ovviamente nell’ambito, le monete e le banconote insieme ai francobolli detengono sempre un posto di assoluta predominanza. E’ li che si perdono i collezionisti di tutto il mondo.

Spesso, anzi quasi sempre si è portati a pensare alla moneta preziosa come ad un pezzo di chissà quanti decenni fa, magari circolata in un’epoca assolutamente diversa dalla nostra. Certo il ragionamento è calzante ma non sempre veritiero, nel senso che altrettanto spesso e monete ad avere un valore più o meno elevato sono anche le monete di pochi anni fa, caratterizzate magari da un errore o da una particolarità quasi impercettibile.

La moneta da 10 cent del 2002 dal valore inimmaginabile

Difficile da immaginare quanto rappresentato da questa moneta da soli 10 cent marchiata 2002. Una moneta più che recente, ancora in circolazione probabilmente, e realisticamente molto più facile da reperire rispetto ad altre. Un errore in fase di conio ha reso questa moneta, di fatto rara, una vera e propria caccia al tesoro per provare ad intercettarla. Il suo valore? Non esagerato ma di certo molto alto se si considera la tipologia di moneta e l’anno di conio.

La moneta in questione ha un valore che può variare tra i 250 ed ii 300 euro, in base chiaramente alle condizioni e quant’altro. Una valutazione che, come si diceva, qualcuno potrebbe ritenere bassa, ma in effetti a ben pensarci, contestualizzando il tutto non lo è affatto.

10 cent preziosi, preziosissimi anzi se consideriamo il fatto che questa moneta è tutt’oggi ancora in circolazione e potrebbe essere anche intercettata con un bel po’di fortuna. Tutto è possibile insomma, questo è assolutamente certo.