Superenalotto al passo con i tempi, la digitalizzazione introduce nuove proposte di gioco che consentono di aumentare le probabilità di vittoria. Vediamo come vincere di più.

Tentare la fortuna al gioco, tantissimi italiani sfidano la sorte ogni giorno per cercare di dare una svolta economica alla propria vita. Giocare al Superenalotto è uno dei passatempi preferiti dagli utenti per ottenere vittorie di cifre importanti e, dal 1° ottobre, è possibile aumentare notevolmente la probabilità di vincere. Winbox, la nuova proposta del Superenalotto consente di sfruttare un sistema digitale semplificando le procedure di gioco e rendendo molto semplice poter ottenere una vittoria. Come avviene tutto questo? Scopriamolo subito.

Apriamo le porte alla fortuna con Winbox di Superenalotto

Il meccanismo di Winbox è semplice e pratico. Il giocatore dovrà inquadrare il QR Code presente sulla ricevuta di gioco e attendere l’estrazione. Il primo passo sarà, dunque, quello di scaricare l’app Superenalotto sul proprio device. L’applicazione è gratuita e approfittare della digitalizzazione del sistema di gioco non costerà nulla. Basterà utilizzare la puntata originaria ma, in più, si avrà l’occasione di vincere altri premi aggiuntivi.

L’idea di Winbox è sfruttare un numero più elevato di chaches di vincita in modo tale da aumentare le probabilità di vittoria usando la stessa schedina. Per giocare sarà necessario inquadrare il QR Code tramite l’app. Si scoprirà immediatamente l’eventuale vincita di uno dei premi a disposizione che corrispondono a 2, 20, 100 e 500 euro. Poi il giocatore potrà attendere l’estrazione per scoprire se la fortuna lo ha baciato.

Le possibilità di vincita continuano

Winbox permette di vincere premi prima dell’estrazione, durante e dopo. Se non si è ottenuta alcuna vincita con l’estrazione, infatti, è possibile sfruttare il sistema digitale per giocare un’altra volta e accaparrarsi un premio dall’importo vario, di 3 euro oppure di 50 euro. Unica condizione da ricordare è inquadrare il QR Code e giocare entro le ore 19.30 del giorno dell’estrazione.

Ricapitolando, con Winbox è possibile vincere i primi 25 euro confrontando i numeri del quadrato con le combinazioni personali giocate. Fino a 500 euro si possono vincere, poi, tramite app inquadrando il QR Code della ricevuta della schedina e bloccando la trottola al momento giusto. Infine, dopo l’estrazione si possono vincere altri 50 euro semplicemente facendo nuovamente l’accesso all’app.