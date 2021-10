La vincita ottenuta è di quelle che letteralmente fanno venire i brividi, la vita del vincitore del tutto cambiata.

Una vincita davvero eccezionale, una vittoria di cui tutti parlano nel milanese. Siamo per l’appunto a Rho dove la notizia i una vincita al Superenalotto di 589.342,10 euro ha lasciato tutti a bocca aperta. Un 5+1 con una giocata da 1,50 euro. La giocata perfetta, si potrebbe dire, la giocata che all’improvviso prende la tua vita e ne fa qualcos’altro perchè di certo qualcosa dal momento esatto della vincita cambia di sicuro, questo è certo.

La vincita verificatasi presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Gibellini a Rho, ha di certo fatto parlare di se in tutta la città. Oggi finalmente quella vincita diventa concreto vantaggio per la vincitrice che ha scelto di raccontarsi, al maschile, per restare nell’anonimato. Una storia incredibile di speranza e ricerca della fortuna, una opportunità inattesa, quella di una vita, quella della vita che si vuole in parte cambiare. Il riscatto, insomma.

Superenalotto vincente a Rho, le parole della vincitrice

Cosi ha raccontato di questo splendido momento la protagonista assoluta della vicenda: “Ho vinto tantissimi soldi, talmente tanti da non avere neppure abbastanza progetti da soddisfare, abituata come sono a fare i conti con le bollette e le necessità di tutti giorni per garantire una vita dignitosa soprattutto a mia mamma. Quando ho scoperto di aver vinto non sapevo cosa fare, se ridere o piangere, ed ero sconvolta. Ho pensato subito alla mia famiglia. E certamente buona parte dei soldi saranno divisi con mio fratello e mia sorella. Siamo molto uniti e loro avrebbero fatto la stessa cosa per me. Saremo tutti più tranquilli e sereni. È una sensazione bellissima poter dare una mano concreta a chi si ama”.

La vincita passa finalmente all’incasso e la vincitrice tanto fortunata potrà quini godersi pienamente il suo quasi mezzo milione di euro. La sua vita da questo momento è certamente cambiata, non esisteranno più difficoltà, tensioni dovute all’incertezza, si vivrà forse come non mai, almeno questo è quello che tutti si augurano.