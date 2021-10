Quanto si vince a “Pronto chi canta?”, il nuovo gioco telefonico di Domenica In? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Tra le trasmissioni più seguite e apprezzate, Domenica in tornerà in onda domenica 17 ottobre 2021 su Rai Uno, con al timone Mara Venier. Una puntata particolarmente attesa, con tantissimi ospiti pronti a raccontarsi ai microfoni della nota conduttrice. Ma non solo, sempre nel corso della nuova puntata vi sarà spazio per un nuovo gioco che si chiama “Pronto chi canta?“.

Un nuovo spazio di intrattenimento all’insegna della musica, che coinvolgerà il pubblico a casa, ma anche volti noti della musica. Una novità che non passerà di certo inosservata, con molti che si chiedono quanto si vince. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Domenica In, quanto si vince a Pronto chi canta?: la verità che non ti aspetti

Domenica 17 ottobre farà il suo esordio a Domenica In un nuovo gioco telefonico che si chiama “Pronto chi canta?“. Come è facile intuire si tratta di un nuovo spazio all’insegna della musica, con il pubblico a casa che avrà la possibilità di giocare in diretta con l’orchestra e un ospite musicale.

Entrando nei dettagli, chi è interessato può prenotarsi contattando il numero telefonico 0645789090. Una volta messo in contatto in diretta con la trasmissione, quindi, il concorrente dovrà continuare ad intonare una canzone iniziata poco prima dall’orchestra in studio. Sembra infatti che il brano comincerà in studio per poi interrompersi. Toccherà, quindi, al concorrente da casa continuare a cantare. Ma quanto guadagna chi vince?

Ebbene, in base alle ultime indiscrezioni sembra che, almeno per il momento, non sia previsto alcun premio per i partecipanti. Come già detto, comunque, si tratta di una novità. Non resta quindi che attendere e vedere come funzionerà e quali saranno le regole del nuovo gioco del programma con al timone Mara Venier.

Una puntata che si preannuncia ricca di emozioni, che vanterà la presenza di ospiti particolarmente amati, come Nino D’Angelo, Al Bano, Alessandra Mussolini, Guillermo Mariotto, ma anche Miriam Leone e Pierpaolo Pretelli.