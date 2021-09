Il Superenalotto regala ricchezza a 7 scommettitori italiani: leggiamo numeri e quote.

Ad un passo dal grande sogno. Non saranno più i 156 milioni vinti a Montappone mesi fa, ma il jackpot del Superenalotto è comunque altissimo e in grado di cambiare radicalmente la vita a chiunque riuscisse a violarlo. 83.800.000 € è la cifra astronomica messa in palio per la prossima estrazione di martedì 21 settembre.

Nell’estrazione di ieri, 18 settembre, c’è chi sorride comunque. Ci sono state 7 vincite che non avranno cambiato la vita di chi le ha ottenute, ma di certo l’hanno resa più serena.

Superenalotto: ad un passo dal Jackpot, numeri e quote

I numeri estratti sabato 18 settembre

22 56 60 73 76 80

Jolly 81 Superstar 4

Le quote

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 82.737.178,97 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 71.554,70 € 3 4 punti 472,94 € 460 3 punti 35,24 € 18.644 2 punti 6,39 € 319.586

Superenalotto: le quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 47.294,00 € 4 3 punti + SuperStar 3.524,00 € 105 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.541 1 punti + SuperStar 10,00 € 11.746 0 punti + SuperStar 5,00 € 31.177

Centrati tre ‘5’ con una vincita straordinaria di 71 mila euro, ma anche il 4Stella non scherza: in quattro si aggiudicano quasi cinquantamila euro. Un sabato speciale e una domenica diversa dal solito, quindi, per 7 italiani che in un momento difficile come quello che stiamo attraversando causa covid e green pass, possono guardare il futuro con occhio diverso. Martedì riparte la caccia al jeckpot milionario, chissà se i fortunati vincitori di ieri proveranno il grande colpo.

Sarà ancora caccia al metodo per raggiungere il sogno milionario. Online sono presenti migliaia di sistemi precompilati di utenti che li hanno pubblicati. Se trovate quello che più vi piace, segnatevi il nome utente e andate in ricevitoria a cercarlo. La raccomandazione è sempre quella di non esagerare, bastano pochi euro per sperare con un sistema che mette in gioco più numeri. E se proprio siete indecisi, fate come quell’uomo che ha giocato gli stessi numeri per 10 anni fino a vincere 1 milione di euro. Buona fortuna.