Dopo aver scoperto di aver vinto 500mila euro al gratta e vinci, una signora anziana ha dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa

Una somma ingente vinta al gratta e vinci. Un grandissimo colpo di fortuna. Quanti lo vorrebbero? Per molti è il sogno di una vita, quello di sfidare la sorte per poi poter vedere ribaltata la propria vita in un secondo. Perché con tutto quel denaro di cose da fare ce ne sono eccome.

Ma come tutti i sogni, spesso quello della vincita è destinato a svanire. In questo caso pochi minuti dopo la giocata. Ma alla fine ci si credeva davvero? Un barlume di speranza è sempre acceso, ma bastano solo poche briciole di raziocinio per rendersi conto che le probabilità di una vittoria sono centellinate e quindi, quasi pari a zero.

Gratta e vinci: cosa è successo alla signora dopo aver vinto 500mila euro

Eppure, in questo calcolo delle probabilità, qualcuno ci rientra. Questa volta è successo a una signora anziana di Napoli che ha acquistato un gratta e vinci in tabaccheria. Dopo aver giocato, ecco lì la combinazione del numero vincente. In palio 500 mila euro. Come chiunque, anche la donna è rimasta incredula, al punto da consegnare il biglietto fortunato a un dipendente per verificare quanto accaduto e quindi l’autenticità della vincita.

Vincere 500 mila euro non è da tutti, anzi. È cosa assai rara, anche per chi lavora in questi contesti. Al punto che il suono della vincita e il pregustarsi di tutto quel denaro sono da capogiro e vicini alla follia.

Infatti, l’uomo che si è accertato della veridicità della vincita tramite un dispositivo dedicato, è fuggito con il biglietto in sella al suo scooter. Un gesto folle, dettato dall’euforia del momento. Però, dopo il colpo di testa, il fuggitivo continua ad essere irreperibile, al punto che sulle sue tracce si stanno muovendo i carabinieri. Ovviamente, il tagliando al momento è bloccato.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e vinci, ‘doppia sfida’ con la fortuna: ha vinto lui, e quanto ha vinto!

Una reazione spropositata, che esprime tutto il potere del denaro, che come qualcuno ha detto è in grado di far tornare la vista ai ciechi!