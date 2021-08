Il Superenalotto regala fortuna ad uno scommettitore che sfiora il grande Jackpot. Festeggiano anche altri giocatori. Le quote e i numeri.

Ad un passo dal grande sogno. Non saranno più i 156 milioni vinti a Montappone due settimane fa, ma il jackpot del Superenalotto è comunque altissimo e in grado di cambiare radicalmente la vita a chiunque riuscisse a violarlo. 71.300.000 € è la cifra astronomica messa in palio per la prossima estrazione di martedì 24 agosto.

Nell’estrazione di ieri, 21 agosto, c’è chi sorride comunque. C’è una vincita che cambia la vita e altre vincite di certo capaci di regalare una serenità forse inaspettata.

Superenalotto: ad un passo dal Jackpot, numeri e quote

I numeri estratti sabato 21 agosto

8 19 35 59 86 90

Jolly 33 Superstar 53

Le quote

6 punti 70.602.549,62 € 0 5 punti + Jolly 589.342,10 € 1 5 punti 9.520,15 € 20 4 punti 219,03 € 909 3 punti 18,75 € 31.399 2 punti 5,00 € 444.957

Superenalotto: le quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 21.903,00 € 7 3 punti + SuperStar 1.875,00 € 158 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.031 1 punti + SuperStar 10,00 € 11.541 0 punti + SuperStar 5,00 € 22.566

Il numero Jolly regala un grande sogno, in questo caso abbinato al 5. Un fortunato giocatore lombardo si aggiudica la considerevole somma di 589.342,10 €. La giocata è stata realizzata a Rho, in provincia di Milano, presso la tabaccheria ‘Gibellini’ in via Porta Ronca, il giocatore non dovrebbe avere speso una grande cifra, ha giocato una semplice schedina a due colonne che, in caso di 6 numeri scommessi più il numero superstar, costa solo 3 euro.

Centrati anche venti ‘5’ a cui vanno 9.520 euro. Ma vincono di più i giocatori che hanno centrato il 4Stella: sono 7 e vincono 21.903,00 €. Ora il jackpot per chi indovina 6 numeri, si alza a circa 72 milioni e la prossima estrazione che seguiremo in diretta, è prevista per martedì 22 agosto.

Sarà ancora caccia al metodo per raggiungere il sogno milionario. Online sono presenti migliaia di sistemi precompilati di utenti che li hanno pubblicati. Se trovate quello che più vi piace, segnatevi il nome utente e andate in ricevitoria a cercarlo. La raccomandazione è sempre quella di non esagerare, bastano pochi euro per sperare con un sistema che mette in gioco più numeri. E se proprio siete indecisi, fate come quell’uomo che ha giocato gli stessi numeri per 10 anni fino a vincere 1 milione di euro. Buona fortuna.