Nota comica, conduttrice televisiva e attrice italiana, ecco quanto guadagna Katia Follesa. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Diventata nota al grande pubblico grazie a Zelig, Katia Follesa è anche uno dei volti dello spettacolo più conosciuti e seguiti. Da sempre molto amata per la sua grande simpatia, è riuscita a costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo. Non stupisce, pertanto, che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Katia Follesa: chi è, altezza, carriera

Nome: Katiuscia Follesa

Altezza: 160 cm

Peso: 50 kg

Data di nascita: 12 gennaio 1976

Luogo di nascita: Giussano, in provincia di Monza e Brianza

Nata a Giussano il 12 gennaio 1976, Katia Follesa è alta 160 cm, pesa circa 50 kg ed è del segno zodiacale del Capricorno. Fin da piccola ha mostrato una grande passione per il mondo della recitazione, tanto da decidere di iniziare a frequentare alcuni corsi in tale ambito. Esordisce intorno agli anni 2000 in vari programmi tv, formando ne 2001, assieme a Valeria Graci, il duo comico Katia & Valeria, per poi entrare a far parte, nel 2004, del cast di Zelig off e Zelig Circus.

Qui la coppia riesce a farsi apprezzare dal grande pubblico grazie ad una parodia di Uomini e Donne, in cui le due comiche erano corteggiatrici di Claudiano, interpretato da Claudio Bisio. Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast del programma Scherzi a parte. In seguito la Follesa recita in Buona la prima! al fianco di Ale e Franz. Nel gennaio del 2010 conduce Salsa rosa, per poi vestire i panni di “valletta-comica” di Enrico Papi nel quiz di Italia 1 Trasformat.

Sempre lo stesso anno appare in Ale e Franz Sketch Show. Nel febbraio del 2011 ritorna in coppia con Valeria a Zelig. Sempre lo stesso anno recita nel film Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica e Sabrina Ferilli, per poi apparire in alcuni sketch della sitcom A&F – Ale e Franz Show. Il duo Katia & Valeria si scioglie nel febbraio del 2012. Nel mese di settembre dello stesso anno la Follesa è al timone del programma Zelig Off, per poi recitare nel film Benvenuti al Nord.

Il 2014 vede Katia essere la protagonista della sitcom Uno di troppo, per poi condurre, su Rai 2, il programma di seconda serata Quanto manca. Nel 2017 prende il posto di Benedetta Parodi alla conduzione di Junior Bake Off Italia. A partire da febbraio 2018, inoltre, conduce con Damiano Carrara il programma su Real Time dal titolo Cake star – Pasticcerie in sfida.

A fine 2020 arriva su Real Time la nuova sitcom dal titolo “Social Family – Stories di Famiglia“, che racconta la vita quotidiana della Follesa, assieme al compagno Angelo Pisani e la figlia Agata. Tra marzo e aprile del 2021 è protagonista di LOL – Chi ride è fuori con Mara Maionchi e Fedez. Ma non solo, a partire dal 5 luglio 2021 è al timone del programma “D’amore e d’accordo” su Real Time.

Katia Follesa: vita privata, compagno, figlia

Per quanto riguarda la vita privata Katia Follesa è sentimentalmente legata a Angelo Pisani. I due si sono conosciuti a Zelig nel 1999, per poi fidanzarsi ufficialmente nel 2006. Il 2011 è nata la figlia Agata, con la coppia che ha deciso nel 2015 di separarsi, salvo poi tornare assieme. La loro storia d’amore, infatti, prosegue a gonfie vele, con la comica che, in un’intervista a Verissimo di qualche tempo fa, ha sottolineato come la separazione abbia aiutato la coppia a ritrovare stabilità ed equilibrio.

Katia Follesa: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Katia Follesa. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito interesserà sapere che, in genere, i compensi per un comico si aggirano attorno a mille euro a serata per coloro alle prese con le prime apparizioni televisive, fino ad arrivare a guadagnare circa 5 mila euro a puntata. Cifre che, stando ad alcuni rumors, potrebbero essere percepite anche per la conduzione dei vari programmi televisivi su Real Time.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, infatti, il cachet di Damiano Carrara per la conduzione di Bake-Off è di 5 mila euro a puntata. È possibile quindi ipotizzare che anche Katia Follesa percepisca dei compensi simili. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Katia Follesa.

Katia Follesa: Instagram

Fra i volti più apprezzati del mondo dello spettacolo, Katia Follesa è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.