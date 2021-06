Tra i conduttori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Marco Liorni. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Noto conduttore italiano, Marco Liorni è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo nostrano. Da sempre molto apprezzato per il suo modo di condurre e creare un ottimo rapporto sia con i concorrenti che con il pubblico a casa, è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Al timone di numerosi programmi di successo, non stupisce che siano in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Marco Liorni: chi è, altezza, carriera

Nome: Marco Liorni

Altezza: 180 cm

Peso: 78 kg

Data di nascita: 6 agosto 1965

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 6 agosto 1965, Marco Liorni è alto 180 cm, pesa 78 kg ed è del segno zodiacale del Leone. Dopo aver conseguito il diploma, si è laureato in Scienze Umanistiche, per poi iniziare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, grazie alla conduzione di programmi presso alcune radio locali. In seguito approda sul piccolo schermo, grazie all’emittente televisiva GBR con Cronaca nera e Domenica a tutto goal assieme a Monica Leofreddi e Cristina Bianchino.

Nel 1996 fa il suo debutto su Canale 5 a Verissimo, prima come inviato e poi in qualità di conduttore. Dal 1997 al 2000 conduce il programma televisivo Angeli, per poi vestire i panni di inviato delle prime sette edizioni del Grande Fratello. Conduce, quindi, vari programmi di successo, come Real Tv, Stelle a Quattro Zampe e Saranno Famosi, quest’ultimo in seguito diventato Amici di Maria De Filippi.

Dal 2011 al 2018 conduce La vita in diretta, per poi condurre il programma ItaliaSì, di cui è anche ideatore. Dal 3 giugno al 24 settembre 2019, dal 29 giugno al 27 settembre 2020 e dal 7 giugno 2021, inoltre, conduce su Rai 1 il game show Reazione a catena.

LEGGI ANCHE >>> Serena Bortone, quanto guadagna la conduttrice di Oggi è un altro giorno

Marco Liorni: vita privata, ex, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Marco Liorni si sa davvero ben poco. È stato sposato con una donna che, stando a quanto riportato da sologossip.it, si chiamerebbe Cristina. Dalla loro storia d’amore è nato il primogenito Nicolò. A tal proposito lo stesso conduttore, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al magazine Intimità ha dichiarato:

“Con Nicolò, che ora vive da solo, lavora e studia Biotecnologie, ho recuperato un buon rapporto soltanto da un anno, dopo un periodo difficile. Fra di noi oggi il dialogo è forse la cosa più importante, riusciamo a parlare di un po’ di tutto, dalle cose della vita, ai problemi quotidiani“.

In seguito la coppia ha deciso di porre fine alla propria relazione, con Marco Liorni che ha ritrovato la felicità al fianco di Giovanna Astolfi. I due stanno insieme dal 1997 e sono convolati a nozze nel 2014. Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie, ovvero Emma e Viola. A proposito del matrimonio, lo stesso Liorni nel corso di un’intervista, così come riportato da Today, ha dichiarato:

“Ero restio al matrimonio perché era andato male il mio precedente e vivevamo già come una famiglia. Poi, quando abbiamo deciso di sposarci, è stato male mio padre e abbiamo aspettato. Quando papà è venuto a mancare ho fatto di tutto per accelerare i tempi, ho capito che il tempo va usato bene e non bisogna rimandare. Avevamo in programma un viaggio in America per andare a trovare mia zia Marina con le nostre bambine e ci siamo sposati lì“.

Marco Liorni: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Marco Liorni. Vista la sua carriera all’insegna del successo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, in base ad alcuni dati riportati qualche tempo fa dal Fatto Quotidiano, sembra che il conduttore percepisca un compenso annuo superiore a 240 mila euro, tetto massimo per i giornalisti, ma al di sotto dei 500 mila euro. Sempre stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, inoltre, percepirebbe un compenso a puntata per la conduzione di ItaliaSì attorno ai 1.400 euro. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito.

LEGGI ANCHE >>> Simona Ventura, quanto guadagna una delle conduttrici più amate della TV italiana

Marco Liorni: Instagram

Tra i conduttori più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano, Marco Liorni è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.