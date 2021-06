Il Superenalotto regala fortuna a 3 scommettitori che sfiorano il grande Jackpot. Festeggiano altri 3 giocatori. Le quote e i numeri.

Ad un passo dal grande sogno. Non saranno più i 156 milioni vinti a Montappone due settimane fa, ma il jackpot del Superenalotto è comunque altissimo e in grado di cambiare radicalmente la vita a chiunque riuscisse a violarlo. 36.400.000 € è la cifra astronomica messa in palio per la prossima estrazione di domani, sabato 5 giugno.

Nell’estrazione del 3 giugno c’è chi sorride comunque. Sono 6 i giocatori che vincono cifre vicine ai 50 mila euro: in un momento come questo e con le vacanze alle porte, una vincita che non cambia la vita ma di certo la rende serena almeno per un pò.

Superenalotto: ad un passo dal Jackpot, numeri e quote

I numeri estratti giovedì 3 giugno

17 27 40 72 86 87

Jolly 48 Superstar 2

Le quote

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+1: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 56.588,48

Punti 4: 418 totalizzano Euro: 415,10

Punti 3: 19.148 totalizzano Euro: 27,21

Punti 2: 301.353 totalizzano Euro: 5,36

Superenalotto: le quote Superstar

Punti 5S: nessuno

Punti 4S: Euro 41.510,00

Punti 3S: Euro 2.721,00

Punti 2S: Euro 100,00

Punti 1S: Euro 10,00

Punti 0S: Euro 5,00

Ancora una volta il 4S sfiora la stessa vincita del 5, 41 mila euro ai tre fortunati che hanno azzeccato la combinazione. Sorridono di più i 3 giocatori che vincono 56 mila euro con 5 numeri indovinati, ad un passo dal sogno. Domani, sabato 5 giugno, si replica ed è caccia al metodo per raggiungere il sogno milionario. Online sono presenti migliaia di sistemi precompilati di utenti che li hanno pubblicati. Se trovate quello che più vi piace, segnatevi il nome utente e andate in ricevitoria a cercarlo. La raccomandazione è sempre quella di non esagerare, bastano pochi euro per sperare con un sistema che mette in gioco più numeri. E se proprio siete indecisi, fate come quell’uomo che ha giocato gli stessi numeri per 10 anni fino a vincere 1 milione di euro.