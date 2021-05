L’Eurovision Song Contest ha sempre attirato l’interesse di una grande fetta di pubblico e sono in molti a chiedersi quanto guadagni il vincitore. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Dopo aver vinto la settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni, i Maneskin rappresentano l’Italia ne corso dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. La finale si svolge sabato 22 maggio presso la Ahoy Arena di Rotterdam e come sempre attira l’interesse di una grande fetta di pubblico, che ogni anno non vede l’ora di poter assistere ad uno dei programmi più amati.

Sono tanti, d’altronde, gli artisti che hanno partecipato al festival della canzone europea nel corso degli anni, riuscendo così a consacrare la propria carriera. Oltre alle canzoni, però, c’è una domanda che attanaglia sempre i telespettatori a casa: quanto guadagna il vincitore? Ebbene dovete sapere che la risposta è davvero sorprendente. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Eurovision, quanto guadagna il vincitore: premi e riconoscimenti per i cantanti in gara

Competizione da sempre in grado di affascinare il pubblico a casa, dovete sapere che il vincitore dell’Eurovision Song Contest si porta a casa zero euro. Ebbene sì, è proprio così, il noto festival musicale non prevede alcun montepremi in denaro

Come precisato dall’Eurovision: “Il vincitore si esibirà ancora una volta e porterà a casa l’iconico trofeo del microfono di vetro. Il paese vincitore avrà tradizionalmente l’onore di ospitare il prossimo Eurovision Song Contest”. L’unico premio, quindi, è il trofeo. Quest’ultimo si presenta come un vero e proprio pezzo d’arte. Ha la forma di un microfono ed è realizzato a mano, in vetro trasparente.

Niente soldi, quindi, per chi vince. Dall’altro canto riuscire a conquistare il primo posto all’Eurovision Song Contest porta con sé molti vantaggi, come ad esempio tanta popolarità a livello europeo, che aiuta indubbiamente ad aumentare le vendite di singoli e album.

I Maneskin vincono il premio per il miglior testo

In attesa di scoprire chi vincerà l’Eurovision Song Contest, i Maneskin hanno già vinto il premio per il miglior testo. Un riconoscimento senz’ombra di dubbio importante, con lo stesso Damiano David, autore dei testi del gruppo, che intervenuto ai microfoni dell’Eurovision ha dichiarato: “Grazie mille a tutti, siamo molto grati. Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita e non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra il televisore. Per me è molto speciale, mi ricorderò di questo momento“.

La loro canzone Zitti e Buoni è stata giudicata dalla giuria del festival musicale come “una canzone insolente. Le metafore nei testi sono ben scelte e ti parlano costantemente. Questa non è una canzone dolce, e quindi le immagini non sono gradevoli, ma volutamente dirompenti. Zitti e buoni è un grido crudo dei disadattati di questa società falsa“.

Zitti e Buoni: il testo

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’, camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

Buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa, mamma, se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

E non scalare le rapide

Ho scritto sopra una lapide

“In casa mia non c’è Dio”

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi, ritenta

Prova a tagliarmi la testa

PerchéSono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

E siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro