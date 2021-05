Una vincita da 100 mila euro con soli 10 giocati. La fortuna bacia a Oristano con una giocata azzeccata a Il Miliardario Mega.

Colpo grosso a Oristano, dove un Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario Mega” riversa nelle tasche di un fortunato giocatore addirittura 100 mila euro. Una vincita clamorosa, messa a segno in un bar della città capoluogo dell’omonima provincia. Nessuna informazione circa l’identità del fortunatissimo ma, quel che è certo, è che la sua vita decisamente cambierà in meglio. Il tagliando vincente è stato acquistato per soli 10 euro, di fatto portando alle stelle colui che ha deciso di investirli.

Va ricordato che il costo del biglietto è invariabile. Con 10 euro, grazie al Miliardario Mega si può ambire a diversi premi, rispettando tutte le procedure di gioco. Andranno scoperti i numeri vincenti (da grattare sotto l’immagine di cinque monete che recano il simbolo dell’Euro, €) e il numero Jolly, nascosto anch’esso sotto una moneta. Dopodiché bisognerà grattare “I tuoi numeri”, nascosti sotto l’immagine di un blocchetto di banconote. Fatto tutto questo, si confronterà il tutto per scoprire se e quanto si è vinto.

Colpo grosso a Il Miliardario Mega: si torna a vincere dopo marzo

Una serie particolarmente fortunata quella de Il Miliardario Mega. A dicembre, un giocatore di Nocera Inferiore, nel Salernitano, aveva realizzato una vincita di 500 mila euro con un tagliando di 10 euro, grattando il biglietto vincente all’interno di un bar della Via Provinciale Nocera Sarno. Solo pochi giorni prima, nella stessa città, era stato centrato un 5 al Superenalotto, per un totale di 53.890 euro vinti. Una bella scia fortunata per la città della provincia di Salerno.

Per quanto riguarda Il Miliardario Mega, un altro colpaccio era stato messo a segno a Gela, in Sicilia, l’1 marzo scorso. All’interno di una tabaccheria, un fortunato cliente aveva comprato un Gratta e Vinci, riuscendo a piazzare con appena 10 euro un colpo da 150 mila. Una bella dose di fortuna per la città, a un anno di distanza dall’ultima vincita, data marzo 2020. In quel caso, si era trattato di un Gratta e Vinci “Il Miliardario”, che aveva consegnato al vincitore ben 100 mila euro.