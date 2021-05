Attesa protagonista della finalissima di Amici, Giulia Stabile ha già fatto parlare di sé per il suo grande talento nella danza. Ecco chi è.

Talento inappuntabile quello di Giulia Stabile, protagonista assoluta e finalista dell’edizione numero venti di Amici di Maria De Filippi. Attesissima per la finale, che si giocherà la vittoria del noto talent assieme ai compagni di avventura Sangiovanni, Deddy, Aka7even (cantanti) e Alessandro, ballerino come lei. Sì, perché è per i suoi passi di danza che, nel corso dell’anno, la giovanissima concorrente (19 anni appena) si è fatta conoscere e apprezzare al grande pubblico. Tanto che, accanto al favorito Sangiovanni, i pronostici mettono proprio lei come possibile outsider. In palio non ci sono solo i premi del programma e un compenso importante, ma anche (anzi, soprattutto) l’inizio di una promettente carriera.

Giulia Stabile: nome e cognome, altezza, data di nascita

Nome e cognome : Giulia Stabile;

: Giulia Stabile; Data di nascita : 2002 (il giorno e il mese non sono conosciuti);

: 2002 (il giorno e il mese non sono conosciuti); Luogo di nascita : Roma;

: Roma; Altezza: 160 cm.

Giulia Stabile: carriera

Nonostante la giovane età, annovera già diverse esperienze nella danza. Dal 2006 frequenta l’Accademia Balletto di Roma, diventando una professionista. Nel 2014, nemmeno adolescente, partecipa come ballerina al programma di Antonella Clerici Ti lascio una canzone. Stando al suo profilo Instagram, farebbe parte della Nough Megacrew, fondata da Filippo Ranaldi e Alessandro Steri. Un passo già importante per una carriera così giovane. Così come il suo ingresso nella scuola di talenti più famosa d’Italia.

Giulia Stabile: Amici e Sangiovanni

Giulia riesce a entrare nella scuola dopo aver superato i provini, naturalmente come ballerina. Il pubblico, così come gli insegnanti, non impiega molto a intuirne il talento. Nel corpo docenti, è Veronica Peparini a prenderla sotto la sua ala protettiva, introducendola ancora di più nel mondo delle coreografie e pensando per lei delle performance azzeccatissime e di alto livello. Prestazione dopo prestazione, Giulia Stabile si guadagna la stima del pubblico e dei compagni. L’accesso al serale di Amici (nella squadra Pettinelli-Peparini) è frutto di impegno e talento. Nel frattempo, lega molto con il cantante (e altro finalista) Sangiovanni, con il quale inizia a fare coppia. Lui le dedica la canzone Disco di platino Lady.

Giulia Stabile: Instagram

Fin qui molto riservata sui propri canali social, Giulia Stabile ha dovuto far fronte a un’improvvisa impennata di follower, dovuta alla sua crescente popolarità televisiva. A oggi, il suo profilo Instagram conta quasi un milione di follower (per l’esattezza 947 mila). Tuttavia, almeno per il momento, la ballerina ha continuato a tenere un profilo bassissimo, condividendo poco della sua vita privata (perfino la data di nascita completa non è presente).

Giulia Stabile: guadagno

Le sue quotazioni sono salite tantissimo nelle ultime settimane, tanto da potersi giocare, secondo i pronostici, la vittoria proprio con il super-favorito Sangiovanni. Il premio finale è di 150 mila euro, quello di categoria di 50 mila. E a questi potrebbe aggiungersi persino il premio TIM, per il quale risulta in cima alla classifica. In questo caso potrebbero aggiungersi ulteriori 30 mila euro. In pratica, qualora si trattasse di en plein, si parlerebbe di 230 mila euro tondi. Anzi no. A tutto questo vanno aggiunti anche i 7 mila euro del premio Marlù, destinato a tutti i finalisti. Comunque andrà, un po’ tutti hanno già vinto.