Il jackpot del Superenalotto è tra i più alti della storia superando i 152 milioni di euro. Una cifra stratosferica, è festa in Veneto.

Tiene ancora banco il jackpot del Superenalotto. Uno dei più alti della storia: Il prossimo jackpot del SuperEnalotto è di 152.300.000 € per chi riuscirà ad azzeccare la sestina vincente, il prossimo appuntamento con il grande sogno è per sabato 15 maggio. Si calcola che milioni di italiani stiano provando a vincere, ma sembra che il jackpot sia ‘stregato’ e non abbia nessuna intenzione di farsi violare. L’ultima volta che è successo era luglio del 2020, a Sassari vinsero 59 milioni.

La sestina vincente, numero Jolly e numero Superstar di giovedì 13 maggio

4 13 20 51 69 82

Numero Jolly 9 Superstar 27

Si vince al Lotto, al 10 e Lotto, al Million day, ma il Superenalotto ha il suo montepremi immacolato. Qualcuno che festeggia, tuttavia, c’è sempre. E come se festeggia. Dopo il 5+1 di martedì 11 maggio, un altro giocatore tocca il cielo con un dito sfiorando il colpaccio ma vincendo una cifra che gli cambia la vita. Centrato un ‘5+1’ da 635.174 euro. La schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria di via Verdi a Rubano, in provincia di Padova.

Superenalotto: le quote del 13maggio

6 punti 151.473.054,14 € 0 5 punti + Jolly 635.174,12 € 1 5 punti 22.801,13 € 9 4 punti 208,13 € 1.014 3 punti 18,93 € 33.339 2 punti 5,00 € 451.258

Le quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 20.813,00 € 4 3 punti + SuperStar 1.893,00 € 166 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.668 1 punti + SuperStar 10,00 € 15.477 0 punti + SuperStar 5,00 € 31.187

Sorridono anche gli scommettitori che hanno centrato il 5 e il 4S: vincono tra i 20 e i 22 mila euro. Ora riparte la caccia alla sestina, la nostra raccomandazione è sempre quella di giocare con cautela, sono talmente minime le possibilità di azzeccare sei numeri su 90, che una giocata da 2 euro e una da 10mila hanno pressoché le stesse possibilità di vittoria. In questa pagina vi abbiamo dato alcuni consigli su come vincere al Superenalotto senza intaccare il patrimonio di casa. E anche alcuni consigli nel caso, ve lo auguriamo con tutto il cuore, doveste vincere una grande somma con tutti i ‘problemi’ legati ad una vita alla quale evidentemente non si è abituati: la vita del milionario.