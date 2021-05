Eccezionale vincita a Mazzano in provincia di Brescia. Il 10 e Lotto regala l’ennesima soddisfazione al fortunato vincitore.

La combinazione vincente ha certamente cambiato la vita di un uomo o di una donna. La combinazione vincente ha fatto in modo che una giocata da pochi euro diventasse ogni sogno possibile nelle propria vita. La giocata vincente ha fatto parlare di se tutto il paese, tutti ormai sanno di quella fantastica giocata che ha reso milionario, chi ha rischiato proprio con quei numeri. I sogni, la serenità, la tranquillità, tutto in pochi minuti.

Siamo a Mazzano in provincia di Brescia, li il fortunato giocatore ha piazzato la combinazione vincente che ha regalato 1 milione di euro, premio assolutamente eccezionale se si considera il tipo di concorso ed il valore della giocata. 11- 20- 31- 54- 59- 65- 71- 76- 85- 90, questa al combinazione vincente sulla quale il vincitore o la vincititrice ha visto letteralmente cambiare la propria vita. 1 milione di euro vinti, nient’altro da aggiungere.

LEGGI ANCHE >>> Il 10 e Lotto fa un altro miracolo: l’incredibile vincita

10 e Lotto la combinazione fortunata vale 1 milione di euro: a Mazzano partono i festeggiamenti

Bottiglie stappate e festeggiamenti nella ricevitoria fortunata. Li nel paese di Mazzano dove ormai tutti non fanno altro che parlare del fortunato vincitore, immaginando quali possano essere le sue prime mosse ora che è chiaramente diventato ricco. La curiosità è tanta, anche per caprie chi possa essere il fortunato vincitore. Per adesso non si hanno in merito informazioni più dettagliate, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, forse, per sapere.

Nell’ultimo concorso il 10 e Lotto ha regalato ben 34,3 milioni di euro, una cifra che porta quella complessiva, vinta dall’inizio dell’anno a ben 1,6 miliardi di euro, una cifra assolutamente eccezionale.

LEGGI ANCHE >>> E il 10 e lotto il gioco del momento: un’altra vincita strepitosa

Il Lotto, inoltre regala altre vincite che arrivano da San Felice Circeo (LT), con un terno con i numeri 18- 59- 68 giocati sulla ruota di Milano, ha portato alla vittoria di ben 45.000 euro. A Cafasse (TO) vinti invece 13.500 euro, mentre a Nola (NA) 12.475 euro. Una giornata niente male per i giochi e le lotterie italiane he hanno regalato milioni e tanta tanta felicità a nostri cittadini.