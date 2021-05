Il Superenalotto regala una grande fortuna ad uno scommettitore che sfiora il grande Jackpot. Festeggiano altri 10 giocatori.

Ad un passo dal grande sogno ma ha 764 mila motivi per sognare lo stesso. Il Jackpot del Superenalotto è rimasto inviolato nell’estrazione di sabato 8 maggio e oggi vale 150.600.000 euro. Una cifra incredibile, la quarta più alta da quando nel 1997 iniziò la nuova lotteria della Sisal. L’ultima sestina vincente resta quella del luglio 2020: 59 milioni ad un fortunato giocatore in Sardegna.

Nell’estrazione di ieri, c’è chi 6 numeri li ha indovinati, ma non nella sequenza prevista dal Jackpot. Chi ha vinto ha indovinato 5 tra i numeri estratti e un sesto che è il numero Jolly. Una vincita straordinaria. Ma gioiscono altri 10 italiani, vediamo perché.

Superenalotto: ad un passo dal Jackpot, in Toscana vincono 764 mila euro con il 5 + 1

Festeggia la Toscana e non solo. A Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, è stato centrato un 5+1 che vale 764.899,75 euro. Festeggiano altri cinque giocatori che indovinando 5 numeri si sono portati a casa poco meno di 50 mila euro. Ancora meglio hanno fatto quelli che hanno indovinato il 4 con il Superstar: sono in 5 e vincono 56.089,00 € ciascuno.

I numeri estratti sabato 8 maggio

37 38 44 45 60 65

Jolly 66 Superstar 10

Le quote

6 punti 149.764.862,07 € 0 5 punti + Jolly 764.899,75 € 1 5 punti 49.424,30 € 5 4 punti 560,89 € 451 3 punti 35,96 € 21.105 2 punti 6,41 € 366.849

Superenalotto: le quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 56.089,00 € 5 3 punti + SuperStar 3.596,00 € 92 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.293 1 punti + SuperStar 10,00 € 15.954 0 punti + SuperStar 5,00 € 43.380

Martedì si replica ed è caccia al metodo per raggiungere il sogno milionario. Online sono presenti migliaia di sistemi precompilati di utenti che li hanno pubblicati. Se trovate quello che più vi piace, segnatevi il nome utente e andate in ricevitoria a cercarlo. La raccomandazione è sempre quella di non esagerare, bastano pochi euro per sperare con un sistema che mette in gioco più numeri. E se proprio siete indecisi, fate come quell’uomo che ha giocato gli stessi numeri per 10 anni fino a vincere 1 milione di euro.