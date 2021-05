Il Jackpot del superenalotto resta immacolato, ma succede qualcosa di straordinario in provincia di Mantova.

Il Superenalotto ha ancora il jackpot immacolato, il ‘6’ nella prossima estrazione dell’8 maggio vale 149.500.000 €. Una cifra spropositata se si pensa che potrebbe essere una sola la persona a vincere, a fronte di una somma che farebbe comodo a tanti in un periodo di crisi come questo. Vincono 50 mila euro in 4, ad un passo dal grande botto: hanno indovinato 5 numeri. Ma è successo qualcosa di straordinario in provincia di Mantova, e non è la prima volta che la cittadina balza agli onori della cronaca per vincite da sogno. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 6 maggio.

La combinazione vincente

5 28 38 55 79 89

numero Jolly 31

numero Superstar 26

Le quote

6 punti 148.425.435,06 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 50.987,70 € 4 4 punti 234,14 € 896 3 punti 21,34 € 29.395 2 punti 5,00 € 410.148

Le quote superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 23.414,00 € 3 3 punti + SuperStar 2.134,00 € 148 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.174 1 punti + SuperStar 10,00 € 13.080 0 punti + SuperStar 5,00 € 27.285

Superenalotto, nessun 6 ma a Mantova vincono 100 mila euro in due, in pochi giorni

Un evento che farebbe subito impallidire la Finanza. Due vincite nello stesso bar, nel giro di pochi giorni. E che vincite! Succede al Signo’s Cafè di Barbasso, piccola frazione di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Hanno vinto centomila euro. I due fortunati sono un pensionato che non credeva ai suoi occhi quando ha grattato il numero magico e ha vinto la grande somma al Gratta e Vinci.

Poi è stato il 10 e Lotto a regalare la stessa cifra, ad un artigiano della zona. «Mi fa piacere, sono persone che conosco» ha detto alla Gazzetta di Mantova il titolare della tabaccheria cartoleria, Andrea Signoretti. L’artigiano, racconta ancora il titolare, quando si è accorto della vincita, è salito su una sedia per festeggiare ed è impallidito improvvisamente, ma per fortuna nulla di grave: è bastato un bicchiere d’acqua e l’uomo si è ripreso.

Nel 2017 sempre a Roncoferraro, sono stati vinti 317 mila euro al Superenalotto con il 4 più il numero superstar. Un luogo, in provincia di Mantova, dove forse vale la pena di passare, non si sa mai.